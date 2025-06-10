Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες της Σάμου, καθώς, όπως καταγγέλλει ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος με ανακοίνωσή του, η αγροτική οδοποιία του νησιού παραμένει σε «τραγική κατάσταση», παρότι βρισκόμαστε ήδη στις αρχές Ιουνίου.

Ο Γιώργος Λάφης, Πρόεδρος Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου και Αντιπρόεδρος, Νικόλαος Κονταξής μιλούν στο Όπου Υπάρχει Ελλάδα για τα προβλήματα των αγροτικών δρόμων του νησιού.

Ο Σύλλογος τονίζει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις εργασίες συντήρησης, οι οποίες όχι μόνο δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν έχουν καν ξεκινήσει.

Η κατάσταση αυτή έρχεται να προστεθεί στα ήδη οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, όπως το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες… Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως σε όλο το νησί δεν υπάρχει σφαγείο και αναγκάζονται να πηγαίνουν στη Χίο.

Δείτε το βίντεο του Όπου Υπάρχει Ελλάδα:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.