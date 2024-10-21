Ναυάγιο με μετανάστες σημειώθηκε χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ενημερώθηκε από τον ευρωπαΐκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης ''112'' για την ύπαρξη λέμβου σε δυσχερή θέση.

Αμέσως, στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (ΠΛΣ), το οποίο εντόπισε μία ημιβυθισμένη λέμβο και το σύνολο των επιβαινόντων της στη θάλασσα. Το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση είκοσι δύο (22) αλλοδαπών (16 άντρες, 2 γυναίκες και 4 ανήλικοι). Κατά δήλωση των διασωθέντων αγνοούνταν δύο (02) ακόμα αλλοδαποί.

Υπό το συντονισμό του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ξεκίνησαν έρευνες από ένα Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (ΠΑΘ), ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (Ν/Γ) και δύο ταχύπλοα σκάφη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και του Συλλόγου Αυτοδυτών Σάμου, ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Το Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης εντόπισε και περισυνέλεξε δύο άτομα (1 άντρα και 1 γυναίκα) χωρίς τις αισθήσεις τους, τα οποία παρελήφθησαν από το περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Βαθέος Σάμου. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος στο λιμάνι Βαθέος Σάμου, όπου παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου/ΤΔΜ.

Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση ένας 19χρονος αλλοδαπός εκ των διασωθέντων αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ως ο διακινητής τους και συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

