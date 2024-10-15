Nαυάγιο μεταναστών στην Κω: Αναφορές για 4 νεκρούς

Ναυάγιο βάρκας με μετανάστες σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Κω, με τέσσερις ανθρώπους να χάνουν την ζωή τους, δύο βρέφη και δύο γυναίκες.

Στην περιοχή έγιναν έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή Φωκάς από τρία πλοία του Λιμενικού κι ένα ιδιωτικό σκάφος προς εντοπισμό τυχόν αγνοούμενων μετά από πτώση των επιβατών από τη λέμβο στη θάλασσα.

Οπως ανέφερε το Λιμενικό διασώθηκαν 27 αλλοδαποί και ανασύρθηκαν τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Συνολικά στη λέμβο επέβαιναν 31 άτομα ενώ την ζωή τους έχασαν δύο γυναίκες και δύο αγοράκια ηλικίας περίπου δύο έως τεσσάρων ετών.

Η παιδίατρος στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας στην Κω (Ιπποκράτειο) κα. Βιολέττα Μολέντα, έκανε λόγο, σε δήλωση της στο τοπικό μέσο Βήμα της Κω, για δύο νεκρά βρέφη, περιγράφοντας το πώς έδωσε τις πρώτες βοήθειες σε μωρό που κατάφερε να επιβιώσει από τη ναυτική τραγωδία, ενώ πρόσθεσε μιλώντας στην κάμερα πως έχει ήδη κληθεί για την περίθαλψη ενός ακόμη βρέφους.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, ενημερώθηκε ότι ένα ύποπτο σκάφος, χωρίς φανούς ναυσιπλοΐας, κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ακτές στην περιοχή του Αγίου Φωκά ν. Κω. Το ΠΛΣ εντόπισε ένα πνευστό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με ικανό αριθμό επιβαινόντων και προέβη σε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, στα οποία ο χειριστής του ταχυπλόου δεν συμμορφώθηκε.

Αντίθετα πραγματοποίησε απότομους και επικίνδυνους ελιγμούς με μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να βρεθεί ικανός αριθμός επιβαινόντων του στη θάλασσα και να ακινητοποιηθεί το σκάφος. Δύο (02) μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ έπεσαν στη θάλασσα προς διάσωση των ατόμων, ενώ ενημερώθηκε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Περισυλλέγησαν από τη θάλασσα συνολικά δέκα (10) άτομα εκ των οποίων τέσσερα (2 γυναίκες και 2 παιδιά) χωρίς τις αισθήσεις τους. Αμέσως τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με χρήση ΚΑΡΠΑ, ενώ έσπευσαν προς παροχή συνδρομής ακόμα τρία (03) ΠΛΣ καθώς και ένα (01) ιδιωτικό σκάφος. Τα τέσσερα άτομα που δεν είχαν τις αισθήσεις τους μεταφέρθηκαν άμεσα στο λιμάνι της Κω και παραδόθηκαν σε στελέχη του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους. Από το Τ/Χ σκάφος μετεπιβιβάστηκαν ασφαλώς είκοσι ένα (21) άτομα σε περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Συνολικά μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Κω είκοσι επτά (27) διασωθέντες και παραδόθηκαν σε στελέχη της Λιμενικής Αρχής. Πέντε παιδιά και ένα βρέφος μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, όπου μετά τη διενέργεια εξετάσεων εξήλθαν καλά στην υγεία τους. Είκοσι έξι αλλοδαποί (14 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 ανήλικοι) μεταφέρθηκαν από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Κω. Κατά δήλωση των διασωθέντων, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι και το σύνολο των επιβαινόντων ήταν τριάντα αλλοδαποί και ο διακινητής τους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από δύο (02) ΠΛΣ. Από το Λιμεναρχείο Κω που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το σκάφος μεταφοράς».

