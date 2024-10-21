Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Νίκαιας, στη συμβολή των οδών Μιαούλη και Ζωοδόχου Πηγής, όταν ΙΧ όχημα που οδηγούσε ένας 20χρονος υπήκοος Πακιστάν δεν σταμάτησε σε σήμα της ομάδας ΔΙΑΣ και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το ΙΧ μπήκε στο ανάποδα στην οδό Μπουμπουλίνας και προσπάθησε εκ νέου να διαφύγει με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του πέφτοντας σε σταθμευμένο όχημα. Ακολούθησε καταδίωξη πεζή από τους αστυνομικούς, οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 20χρονο.

Ο συλληφθείς έχει οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

