ΔΥΠΑ: 8 στους 10 πολίτες αξιολογούν θετικά την υπηρεσία

Με στόχο τη διαρκή βελτίωση των δράσεων και υπηρεσιών της για τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχώρησε σε μεγάλη πανελλαδική έρευνα κοινού, η οποία κατέγραψε υψηλά ποσοστά ικανοποίησης και θετικής αξιολόγησης, καθώς σχεδόν 8 στους 10, που είχαν επαφή-επικοινωνία με τη ΔΥΠΑ το τελευταίο εξάμηνο, την αξιολόγησαν συνολικά, σίγουρα ή μάλλον θετικά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αναδεικνύονται ως θετικές οι κύριες πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών για την καταπολέμηση της ανεργίας, όπως τα προγράμματα απασχόλησης, οι δράσεις αναβάθμισης και απόκτησης δεξιοτήτων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι «Ημέρες Καριέρας», ενώ ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό (78%) που απάντησε ότι γνωρίζει τη μετονομασία του ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 15-22 Ιουλίου 2024 από την Pulse σε δείγμα 1.417 ατόμων από όλη την Ελλάδα, οι πολίτες που γνωρίζουν ή/και έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ δήλωσαν τα εξής:

78% αξιολογεί θετικά τη ΔΥΠΑ συνολικά (όσοι είχαν επαφή-επικοινωνία το τελευταίο εξάμηνο)

77% αξιολογεί θετικά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών

75% αξιολογεί θετικά την τηλεφωνική εξυπηρέτηση πολιτών

72% αξιολογεί ως χρήσιμες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις ψηφιακές εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των πολιτών

66% όσων δήλωσαν άνεργοι είτε έχουν ακούσει είτε γνωρίζουν πολύ καλά τις «Ημέρες Καριέρας»

64% αξιολογεί ως σημαντικές τις υπηρεσίες και τις παροχές της ΔΥΠΑ στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ανεργίας

64% αξιολογεί ως σημαντικές τις πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων εργαζομένων και ανέργων

62% αξιολογεί ως σημαντικά τα προγράμματα απασχόλησης, που επιδοτούν επιχειρήσεις, για να προσλάβουν ανέργους

59% θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της ΔΥΠΑ στην ενίσχυση τεχνικών επαγγελμάτων με ελλείψεις στην αγορά εργασίας

Ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι τα βήματα που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, για να υλοποιούμε αποτελεσματικές δράσεις και να παρέχουμε σύγχρονες υπηρεσίες, εφάμιλλες των ευρωπαϊκών Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης, έχουν αποδώσει και έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο. Θέσαμε από την αρχή ως πρωταρχικό μας στόχο την αλλαγή της αντίληψης των πολιτών, όπως την είχε καταγράψει προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα (ΟΑΕΔ 2019), ώστε να μη λειτουργούμε ως ένας γραφειοκρατικός οργανισμός παροχής επιδομάτων, αλλά ως ένας φορέας που επενδύει στον άνθρωπο και έχει στο επίκεντρο την εργασία. Πλέον, στη συνείδηση των πολιτών η ΔΥΠΑ συνδέεται ξεκάθαρα με την απασχόληση, τις δεξιότητες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εξωστρέφεια. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν για εμάς ψήφο εμπιστοσύνης στο έργο μας. Μας δίνουν δύναμη και μας γεμίζουν με αισθήματα ικανοποίησης, αλλά κυρίως ευθύνης. Η ανάλυση των συμπερασμάτων θα μας βοηθήσει, ώστε να προχωρήσουμε με την ίδια προσήλωση στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού μας, να αναπτύξουμε νέες πρωτοβουλίες και να παρέχουμε διαρκώς καινοτόμα εργαλεία, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθιστώντας τη ΔΥΠΑ τον πιο ισχυρό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύμμαχο του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων της χώρας για την πραγματοποίηση των στόχων τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

