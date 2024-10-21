Ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων και αναμορφωτικού μέτρου, αφέθηκαν μετά την απολογία τους στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι ανήλικοι - πέντε 13χρονοι - που κατηγορούνται ότι αποπειράθηκαν να ληστέψουν μία επταμελή παρέα συνομηλίκων τους, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στην Καλαμαριά.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και επιπλέον δύο κατηγορούνται ότι δήλωσαν ψευδή στοιχεία στην Αστυνομία ότι τους προσήγαγαν για το περιστατικό. Ο ένας εξ αυτών καταγγέλθηκε, δε, ότι χτύπησε ένα από τα θύματα, όταν αρνήθηκαν να τους παραδώσουν χρήματα, χωρίς όμως να υπάρξει τραυματισμός.

Απολογούμενοι ενώπιον της 6ης τακτικής ανακρίτριας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είπαν ότι έκαναν «πλάκα» κι ότι ζήτησαν 50 λεπτά, αρνούμενοι την κατηγορία της απόπειρας ληστείας η οποία τους αποδίδεται.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής, όπως επίσης του αναμορφωτικού μέτρου της επιτήρησης από επιμελητή ανηλίκων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

