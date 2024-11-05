Όλοι Μαζί Μπορούμε: Αφήστε το Αποτύπωμά σας- 2η Δενδροφύτευση στον Υμηττό

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε μας καλεί όλους να συμμετάσχουμε στη 2η δενδροφύτευση, την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2024, στις 11:00 π.μ., στην Γλυφάδα.

Με στόχο να φυτευτούν 50.000 δέντρα σε όλη την Ελλάδα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να πρασινίσουμε την Ελλάδα από άκρη σ’ άκρη.

Μαζί θα συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, φυτεύοντας ανεπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα δενδρύλλια για τη δημιουργία πιο

ανθεκτικών δασών.

Τα δέντρα αυτά έχουν αγοραστεί με τα έσοδα από την καλοκαιρινή συναυλία αφιερωμένη στον σπουδαίο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου στην Πάρνηθα, τον Υμηττό και την Πεντέλη.

Σημείο συνάντησης: στη Γλυφάδα , στο τέρμα της οδού Συνταγματάρχου Δαβάκη.

Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μπορούν να πάρουν το λεωφορείο 154 από το σταθμό μετρό της ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ και να κατέβουν στη στάση 3η ΓΟΥΝΑΡΗ.

Σας περιμένουμε την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στις 11:00 π.μ.!

Μαζί, μπορούμε να ξεπεράσουμε τον στόχο μας και να πρασινίσουμε την Ελλάδα!

