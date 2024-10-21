Τα εντυπωσιακά λατομεία εξόρυξης μαρμάρου στην περιοχή του Βώλακα, στον δήμο Κάτω Νευροκοπίου της ορεινής Δράμας, μετρέπονται για το επόμενο διάστημα σε χολιγουντιανό σετ καθώς θα αποτελούν το σκηνικό για να γυρίσματα μιας νέας ταινίας με δημοφιλείς πρωταγωνιστές όπως τον Βενσάν Κασέλ (Vincent Cassel), την Άνια Τέιλορ-Τζόι (Anya Taylor-Joy), τον Κρις Εβανς (Chris Evans), τη Σάλμα Χάγιεκ (Salma Hayek) και τον Σαμ Ρίτσαρντσον (Sam Richardson).

Μέχρι σήμερα έχουν δει το φως ελάχιστες πληροφορίες για την υπόθεση, ωστόσο πρόκειται για μια ταινία δράσης με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ταινία γυρίζεται για λογαριασμό της γνωστής συνδρομητικής πλατφόρμας Netflix, ενώ το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Ρομέν Γαβράς (γιος του Κώστα Γαβρά) και ο Γουίλ Άρμπερυ, συγγραφέας και παραγωγός στο Succession.

Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένονται να ξεκινήσουν σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 2 Νοεμβρίου, ωστόσο επικρατεί απόλυτη μυστικότητα για την υπόθεση και την έλευση των σταρ στην περιοχή.

Το σκηνικά και η μεγάλη παραγωγή

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του συλλόγου ξενοδόχων Δράμας και γεν. γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ξενοδόχων, Άγγελος Καλλίας, τονίζει πως τα τεχνικά συνεργεία της μεγάλης αυτής παραγωγής και το βοηθητικό προσωπικό έχουν καταφθάσει από μέρες στην Δράμα για την προετοιμασία της παραγωγής.

«Περισσότερα από 150 άτομα βρίσκονται ήδη στην περιοχή μας», τονίζει ο κ. Καλλίας και προσθέτει: «για τις ανάγκες της ταινίας έχουν κλειστεί από την παραγωγή περί τα διακόσια δωμάτια στην ευρύτερη περιοχή. Από τα όσα έχουμε πληροφορηθεί, μέχρι στιγμής, τα γυρίσματα θα γίνουν στα λατομεία του Βώλακα, σε μια στοά που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για τις ανάγκες της ταινίας».

Για τις ανάγκες της μεγάλης αυτής παραγωγής, έχουν στηθεί ειδικές εξέδρες και βοηθητικοί χώροι μέσα σε ένα από τα λατομεία του Βώλακα, ενώ γυρίσματα θα γίνουν και στον δρόμο που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, σκηνές της ταινίας θα γυριστούν και σε στούντιο στη γειτονική Βουλγαρία.

Να σημειωθεί πως είναι η δεύτερη φορά που η περιοχή της Δράμας επιλέγεται για τα γυρίσματα μια διεθνούς παραγωγής. Η πρώτη ήταν το 2022, όταν γυρίστηκε μια ταινία με τίτλο «Tin Soldier», η οποία για γραφειοκρατικούς λόγους δεν έχει ακόμη προβληθεί.

Οι τοπικοί φορείς της Δράμας δηλώνουν πάντως ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη νέα παραγωγή που γυρίζεται. Σημειώνουν πως οι παραγωγοί κινηματογραφικών ταινιών έβαλαν στον σχεδιασμό τους την περιοχή, στέλνοντας το μήνυμα πως έμειναν ικανοποιημένοι, τόσο από το φυσικό περιβάλλον και τις ομορφιές όσο από τη φιλοξενία, τις ανέσεις και τις ευκολίες που τους παρασχέθηκαν στα γυρίσματα.

