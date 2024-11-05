Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τροχαίο στον Κηφισό: Μποτιλιάρισμα στην άνοδο από Λ. Αθηνών προς Νέα Φιλαδέλφεια

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών προς Νέα Φιλαδέλφεια, λόγω τροχαίου νωρίτερα

UPDATE: 11:14
κίνηση Κηφισός

του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς Νέα Φιλαδέλφεια, λόγω τροχαίου νωρίτερα.

Καθυστερήσεις σημειώνονται, επίσης, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις καθόδους στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, πλησιάζοντας τους Αμπελοκήπους, καθώς και στις λεωφόρους 33ου Συντάγματος Πεζικού και Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: λεωφόρος Κηφισού Κηφισός τροχαίο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark