του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς Νέα Φιλαδέλφεια, λόγω τροχαίου νωρίτερα.

Καθυστερήσεις σημειώνονται, επίσης, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις καθόδους στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, πλησιάζοντας τους Αμπελοκήπους, καθώς και στις λεωφόρους 33ου Συντάγματος Πεζικού και Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.