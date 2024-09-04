Στις φυλακές Κορίνθου έχει μεταφερθεί από τον Κορυδαλλό εδώ και έναν μήνα ο γνωστός ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας, ο οποίος παραμένει κρατούμενος ενώ περιμένει τη δίκη του για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου, η μεταφορά έγινε υπό άκρα μυστικότητα, για λόγους ασφάλειας του κατηγορούμενου αλλά και υπερπληθυσμού στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο γνωστός ποινικολόγος κρατείται γιατί παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για τη βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος της συζύγου του, δικηγόρου Σοφίας Πολυζωγοπούλου, ενώ είχε απορριφθεί το αίτημα αποφυλάκισης με «βραχιολάκι».

Πηγή: skai.gr

