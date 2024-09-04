Απόψε θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, που φέτος είναι αφιερωμένη στον μεγάλο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 7 το απόγευμα και η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ.

Από τις 18:00 το απόγευμα έως τη λήξη της συναυλίας θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς γύρω από το Παναθηναϊκό Στάδιο – Δείτε εδώ αναλυτικά.

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας κατά μία ώρα, στα παρακάτω Μέσα Μαζικής Μεταφοράς:

1. των Τρόλεϊ 2, 4, 10, 11

2. του Λεωφορείου 550

3. του Ηλεκτρικού

4. των Γραμμών του Μετρό 2, 3

5. και της Γραμμής Τ6 του Τραμ

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του Περιβάλλοντος.

Τα μηνύματα των καλλιτεχνών

Τα τραγούδια του Λευτέρη Παπαδόπουλου θα ερμηνεύσουν 16 αγαπημένοι καλλιτέχνες, οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς στη συναυλία, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για τον μεγάλο στιχουργό και την αποψινή βραδιά.

1. Ελευθερία Αρβανιτάκη

2. Μελίνα Ασλανίδου

3. Γλυκερία

4. Στέλιος Διονυσίου

5. Ελεονώρα Ζουγανέλη

6. Μελίνα Κανά

7. Γιάννης Κότσιρας

8. Κώστας Μακεδόνας

9. Χρήστος Μάστορας

10. Μίνως Μάτσας

11. Μανώλης Μητσιάς

12. Δημήτρης Μπάσης

13. Γιώργος Νταλάρας

14. Μίλτος Πασχαλίδης

15. Αντώνης Ρέμος

16. Μαρία Φαραντούρη

