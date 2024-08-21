Ρόδος: Θανάσιμος τραυματισμός εργαζόμενου σε ξενοδοχείο από μηχανή του γκαζόν

Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 54χρονο Ροδίτη σημειώθηκε χθες στο νησί της Ρόδου, όταν η μηχανή γκαζόν την οποία χειριζόταν ως εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού μας ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Ο άτυχος εργαζόμενος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Ο άτυχος εργάτης βρέθηκε καταπλακωμένος από άλλο συνάδελφό του, ο οποίος και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ διασώστες του οποίου τον παρέλαβαν μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα διερευνούν οι αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

