Ρόδος: Θανάσιμος τραυματισμός εργαζόμενου σε ξενοδοχείο από μηχανή του γκαζόν

Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 54χρονο Ροδίτη σημειώθηκε χθες στο νησί της Ρόδου, όταν η μηχανή γκαζόν την οποία χειριζόταν ως εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού μας ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.
Ο άτυχος εργαζόμενος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Ο άτυχος εργάτης βρέθηκε καταπλακωμένος από άλλο συνάδελφό του, ο οποίος και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ διασώστες του οποίου τον παρέλαβαν μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο.
Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα διερευνούν οι αρμόδιες αρχές.
- Ζημιές και δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική από την χθεσινή καταιγίδα σε Βόλο, Λάρισα και Τρίκαλα
- Δικηγόρος οικογένειας 19χρονου στον ΣΚΑΪ: «Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν μόνο να πλουτίζουν σε βάρος της ανθρώπινης ζωής»
- Σήμερα η κηδεία του 19χρονου που έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ - Δικαιώση ζητά η οικογένειά του
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.