Λίγες ημέρες- έως το τέλος Ιουνίου - έχουν ακόμα στη διάθεσή τους περίπου 600.000 επαγγελματίες, προκειμένου να ενεργοποιήσουν το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS.Σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυτοτελές πρόστιμο 1.500 ευρώ ενώ στους υπόχρεους που δεν προχωρήσουν στη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα επιβάλλεται έξτρα διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει αποκλείσει νέα παράταση στο χρονοδιάγραμμα ενώ σχεδιάζει την σταδιακή επέκταση του IRIS σε όλες τις επιχειρήσεις μέχρι τον Μάρτιο του 2025.

Λήγει η προθεσμία για τα POS - Λύθηκε το πρόβλημα με τον «Τειρεσία»

Στο τέλος τρέχοντος μηνός εκπνέει πλέον και η προθεσμία για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS, με εξαίρεση όσες δεν κατέστη δυνατόν να διασυνδεθούν λόγω ασυμβατότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων τους. Πρόκειται για επιχειρήσεις με παλαιά συστήματα ταμειακών και για τις οποίες υπάρχει ελαστικότερο χρονοδιάγραμμα.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με συγκεκριμένο λογισμικό (πρόκειται για το ERP το οποίο αφορά τη συνολική λειτουργία της επιχείρησης από χρηματοοικονομικά μέχρι ανθρώπινο δυναμικό) και έχουν προγραμματίσει τεχνικές εργασίες με τον ειδικό συνεργάτη τους εντός του Ιουνίου θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι το τέλος του μήνα.

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία η προθεσμία έχει ήδη λήξει.

Επίσης θα πρέπει οι περίπου 30.000 εποχικές επιχειρήσεις να έχουν την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους, έτοιμη τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS.

Για 3.000 επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να προμηθευτούν τερματικά POS λόγω χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς είναι στη λίστα του «Τειρεσία», το ζήτημα αντιμετωπίσθηκε με νομοθετική ρύθμιση.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μέχρι το τέλος του 2025 οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση επιχείρησης για κατάρτιση σύμβασης για υπηρεσίες αποδοχής καρτών πληρωμών, παροχής τερματικών ΡOS κ.λπ. επικαλούμενοι χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή ικανότητα της προτείνουσας οντότητας κ.λπ., όταν η πρόταση περιλαμβάνει επαρκείς τρόπους εξασφάλισης απαιτήσεων των παρόχων.

Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ.

Τα πρόστιμα

Στις υπόχρεες επιχειρήσεις που δεν έχουν διασυνδέσει τις ταμειακές μηχανές με τα POS επιβάλλονται πρόστιμα που ανέρχονται σε 10.000 ευρώ, εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και σε 20.000 ευρώ, εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται.

Τα πρόστιμα μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (πλην των τουριστικών).

Πηγή: skai.gr

