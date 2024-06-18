Ηλεία: Οι πρώτες στιγμές του 37χρονου δολοφόνου της μικρής Βασιλικής στη φυλακή Γρεβενών

Αμίλητος, χωρίς να πει την παραμικρή κουβέντα στους Αστυνομικούς έφθασε χθες στις Φυλακές των Γρεβενών ο 37χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 11χρονης Βασιλικής από τη Μυρτιά της Ηλείας. Ο 37χρονος βρισκόταν μέχρι και προχθές στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας -κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και νωρίς το πρωί της Κυριακής, αποφασίστηκε η μυστική μεταγωγή του στην Πάτρα, για να αποφευχθούν επεισόδια.

Χθες το πρωί ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, μετακινήθηκε από την Πάτρα, στις φυλακές των Γρεβενών, ένα σωφρονιστικό κατάστημα… ειδικού τύπου, που φιλοξενεί κρατούμενους που έχουν διαπράξει σεξουαλικής φύσεως αδικήματα.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος μετά την άφιξή του στο κατάστημα κράτησης, υποβλήθηκε σε μια σειρά από εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, ενώ αναμένεται να περάσει και από ειδικούς ψυχολόγους και ψυχιάτρους για να ελεγχθεί εάν υπάρχει ο κίνδυνος αυτοτραυματισμού ή συμπεριφοράς που θα επιφέρει προβλήματα στους συγκρατούμενούς του.

Πηγή: skai.gr

