Το παιχνίδι βρίσκεται στην τελική του ευθεία, λίγα μόλις επεισόδια πριν από τον μεγάλο τελικό στην Ελλάδα. Σε ένα διαφορετικό Συμβούλιο του Νησιού, ο Γιώργος Λιανός ζήτησε από τους 5 φιναλίστς να ανοίξουν την καρδιά τους και να μιλήσουν για το πώς έφτασαν να είναι οι άνθρωποι που ξέρουμε σήμερα.

Η Κατερίνα Δαλάκα είναι η πλέον γνωστή παίκτρια καθώς δεν την μάθαμε φέτος, αλλά 4 Survivor πριν! Παρόλα αυτά η αθλήτρια μίλησε σε προσωπικό τόνο για την μετάβασή της αρχικά από την Γερμανία στην Ελλάδα, και στη συνέχεια για τον ερχομό της στην Αθήνα ως αθλήτρια. Απ' όσα είπε σίγουρα ξεχώρισε η αναφορά της στο όριο για την Ολυμπιάδα, που «πάντα θα πονά...»!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.