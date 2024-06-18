Κρυπτόγαμα: Η Νικαίτη Κοντούρη σκηνοθετεί τον θεατρικό μονόλογο του Μιχάλη Αλμπάτη στην Πειραιώς 260

Έχοντας προκαλέσει μεγάλη αίσθηση με το μυθιστόρημά του «Και οι νεκροί ας θάψουν τους νεκρούς τους» που κυκλοφόρησε το 2022 (εκδ. Νήσος), ο συγγραφέας Μιχάλης Αλμπάτης γράφει για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου έναν θεατρικό μονόλογο που διαδραματίζεται σε μια μικρή πόλη της Κρήτης, αρχές της δεκαετίας του 1980. Η παράσταση, με τίτλο «Κρυπτόγαμα», ανεβαίνει σήμερα και αύριο στην Πειραιώς 260, σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη.

Πρωταγωνιστεί ο Μάκης Παπαδημητρίου

Δευτέρα 17/6 στις 20:00 και στις 22:00, Τρίτη 18/6 στις 20:00 και στις 22:00

5-15€. Προπώληση: more.com

Πειραιώς 260 – Χώρος Η, Καλλιθέα, Πειραιώς, 260, Τηλ. 21 0928 2900

Η περίφημη Philharmonia Orchestra του Λονδίνου στο Ηρώδειο για το Φεστιβάλ Αθηνών

Η περίφημη Philharmonia του Λονδίνου, από τις σπουδαιότερες ορχήστρες παγκοσμίως, έρχεται στο Ηρώδειο, την Τρίτη 18 Ιουνίου στις 21:00, υπό τη διεύθυνση του επικεφαλής μαέστρου της, του Φινλανδού Σάντου-Ματίας Ρόουβαλι. Τον δυναμισμό και τη φρεσκάδα της προσέγγισης του Ρόουβαλι συμπληρώνει ιδανικά το εκρηκτικό ταμπεραμέντο της σολίστ του βιολιού Πατρίσια Κοπατσίνσκαγια, που θεωρείται το enfant terrible της κλασικής μουσικής για τις αντισυμβατικές και γεμάτες πάθος ερμηνείες της. Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει έργα των Μιχαήλ Γκλίνκα, Ίγκορ Στραβίνσκι και Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι.

Τρίτη 18/6, 21:00

Εισιτήρια: Διακεκριμένη ζώνη 120€, Α Ζώνη 110€, Β Ζώνη 80€, Γ Ζώνη 70€, Άνω Διάζωμα(Δ Ζώνη) 55€, Άνω Διάζωμα(Ε Ζώνη) 5€ – 45€, Άνω Διάζωμα(ΣΤ Ζώνη) 5€ – 30€, Άνω Διάζωμα(Ζ Ζώνη) 20€. Προπώληση: more.com και aefestival.gr

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα 2103241807

H Φωτεινή Βελεσιώτου τραγουδά Σωτηρία Μπέλλου στο City Garden

Η Φωτεινή Βελεσιώτου έρχεται την Τρίτη 18 Ιουνίου στο City Garden για να τραγουδήσει την Σωτηρία Μπέλλου. Η Φωτεινή Βελεσιώτου είναι μία αυθεντική γυναικεία φωνή που ξεχωρίζει από το πρώτο άκουσμα. Είναι μια σπάνια κοντράλτα τραγουδίστρια όπως ήταν και η Σωτηρία Μπέλλου. Ένα αφιέρωμα στη θρυλική Σωτηρία Μπέλλου είναι μια περιπλάνηση σε μια Ελλάδα που δεν υπάρχει γύρω μας, αλλά υπάρχει μέσα μας, μέσα από τον ήχο των τραγουδιών που σφράγισε με τις ερμηνείες της.

Τρίτη 18/6, 21:00

Εισιτήρια: Διακεκριμένη Ζώνη: 27€, Α’ Ζώνη: 22€, Β’ Ζώνη: 12€ – 17€, Γ Ζώνη-Όρθιων 12€-15€. Προπώληση: more.com

City Garden, Christmas Theater, Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι

«Σταλακτίτες Ψυχής»: Έκθεση ζωγραφικής της Ελένης Σαμέλη στο «Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή»

Το «Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή» παρουσιάζει την ατομική Έκθεση Ζωγραφικής της Ελένης Σαμέλη με τίτλο: «Σταλακτίτες Ψυχής» η οποία θα διαρκέσει από τις 18 Ιουνίου έως και Σάββατο 22 Ιουνίου 2024. Τα εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποιούνται την Τρίτη 18 Ιουνίου και ώρα 19:00. «Στα έργα της καθρεπτίζεται η σοφία των συναισθημάτων και οι πραγματικές αξίες της ζωής. Η Σαμέλη δημιουργεί μέσα από κάθε έργο ένα ολοκληρωμένο ημερολόγιο αφήγησης της ζωής του ανθρώπου, με πυρήνα την αισιοδοξία και τη ψυχική ηρεμία, αποφεύγοντας ηθελημένα την ακριβή απεικόνιση της πραγματικότητας».

Εγκαίνια: Τρίτη 18 Ιουνίου και ώρα 19:00

Διάρκεια Έκθεσης: 18 – 22 Ιουνίου 2024

Ωράριο: Τρίτη – Σάββατο: 11:00-19:00

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, Κασαβέτη 18 Κηφισιά. Τηλ. 210 8019975

