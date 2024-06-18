Γυναίκα για πρώτη φορά πρόεδρος στους συμβολαιογράφους

Της Ιωάννας Μάνδρου
Για πρώτη φορά στην ιστορία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών-Πειραιώς, που περιλαμβάνει και άλλες περιοχές, αναδείχθηκε πρόεδρος γυναίκα.
Στις εκλογές των συμβολαιογράφων για νέο πρόεδρο του συλλόγου τους πλειοψήφησε και εξελέγη η Ελένη (Λένα) Κοντογιώργου με πολυετή παρουσία στα συνδικαλιστικά του συμβολαιογραφικού σώματος.
Με την εκλογή θα είναι και πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.
Η κυρία Κοντογιώργου επικράτησε του αντιπάλου της, Στυλιανού Ρεβέλα, που μετείχε στις εκλογές χωρίς συνδυασμό και εξελέγη με διαφορά 86 ψήφων.
Η εκλογική αναμέτρηση ήταν σε δεύτερο γύρο.
Ειδικότερα, η κυρία Κοντογιώργου, επί 889 εγκύρων ψήφων έλαβε 489 σταυρούς έναντι 403 του κ. Ρεβέλα (βρέθηκαν 25 άκυρα και λευκά).
Στον α' εκλογικό γύρο ο κ. Ρεβέλας είχε λάβει 393 ψήφους, η κυρία Κοντογιώργου 369 και ο απερχόμενος πρόεδρος Γιώργος Ρούσκας 354.
