Την παραπομπή τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και την αναστολή των καθηκόντων και των 5 υπαλλήλων της Πολεοδομίας Ρόδου οι οποίοι εμπλέκονται ως κατηγορούμενοι με το κύκλωμα διαφθοράς αποφάσισε σήμερα ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο δήμαρχος έθεσε σε αναστολή άσκησης καθηκόντων όλους τους εμπλεκόμενους όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, ενώ παρέπεμψε τις υποθέσεις τους ξεχωριστά για τον καθένα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο έτσι ώστε να τεθούν άμεσα σε διαθεσιμότητα.

«Θέλουμε καθαρότητα και διαφάνεια,» τόνισε ο κ. Κολιάδης, ενώ υπογράμμισε ότι επλήγη η καρδιά της Ρόδου από τα όσα αποκαλύφθηκαν. Σε ό,τι αφορά το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει ξανά η Υπηρεσία της Πολεοδομίας, ο ίδιος επισήμανε ότι οι σχετικές αποφάσεις θα παρθούν από την αρχή της επόμενης εβδομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

