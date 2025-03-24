Ολοκληρώθηκαν ενώπιον του ανακριτή Ρόδου οι απολογίες και των επτά συλληφθέντων-εμπλεκομένων, που κατηγορούνται για την υπόθεση της πολεοδομίας στη Ρόδο, σε βάρος των οποίων είχαν ασκηθεί βαρύτατες ποινικές διώξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν όσα τους καταλογίζονται.

Μέσα στις επόμενες ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας Ρόδου αναμένεται, αφού εξετάσουν όλες τις απολογίες και τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν, να αποφασίσουν για την τύχη τους. Αν δηλαδή και ποιοι θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ή αν θα προφυλακιστούν.

Σημειώνεται ότι σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί συνολικά 13 αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών, η κατηγορία για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση, υπεξαγωγή εγγράφων από υπάλληλο κατ' εξακολούθηση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα κ.ά..

Πηγή: skai.gr

