Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία της Ρόδου. Κατηγορούνται για 13 αδικήματα, κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα

Ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, προχώρησε στην αναστολή καθηκόντων και των 5 υπαλλήλων της Πολεοδομίας που εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια.

Παράλληλα τούς παρέπεμψε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της αργίας.

Εν τω μεταξύ, έρχονται στο φως της δημοσιότητας ενδιαφέροντα στοιχεία της δικογραφίας, που αποδεικνύουν το μέγεθος της διαφθοράς.

Σημειώνεται ότι μία εκ των εμπλεκομένων της Πολεοδομίας, είχε τοποθετηθεί και στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, στο οποίο ελέγχονται ενέργειες της Υπηρεσίας, η νομιμότητα των οποίων αμφισβητείται από τον πολίτη.

