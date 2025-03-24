Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Βλασία, του δήμου Καλαβρύτων Αχαΐας.

Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι δύσκολη καθώς η φωτιά είναι σε δύσβατη περιοχή.

Επιχειρούν 16 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 2 οχήματα ενώ νωρίτερα επιχείρησε από αέρος και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Άνω Βλασία, του δήμου Καλαβρύτων Αχαΐας. Επιχειρούν 16 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 24, 2025

Πηγή: skai.gr

