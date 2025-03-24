Λογαριασμός
Καλύτερη εικόνα στη φωτιά σε δασική έκταση στα Καλάβρυτα

Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι δύσκολη καθώς η φωτιά είναι σε δύσβατη περιοχή - Στο σημείο επιχείρησε και ελικόπτερο - Έσπευσαν πάνω από 10 πυροσβέστες

UPDATE: 19:29
Φωτιά

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Βλασία, του δήμου Καλαβρύτων Αχαΐας.

Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι δύσκολη καθώς η φωτιά είναι σε δύσβατη περιοχή.

Επιχειρούν 16 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 2 οχήματα ενώ νωρίτερα επιχείρησε από αέρος και 1 ελικόπτερο.

