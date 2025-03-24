Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα στην Πολεοδομία Ρόδου και συγκεκριμένα το πώς ξεσκεπάστηκε.

Τον Ιούνιο του 2024, ένας φάκελος χωρίς αποστολέα έφτασε στα γραφεία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Η επιστολή περιέγραφε ένα πλήρως εδραιωμένο σύστημα διαφθοράς. Ο ανώνυμος καταγγέλλων ανέφερε πως συγκεκριμένοι υπάλληλοι της Πολεοδομίας Ρόδου συνεργάζονταν με ιδιώτες αρχιτέκτονες, μηχανικούς και εργολάβους με σκοπό τον χρηματισμό για παράνομες εκδόσεις αδειών, ψευδείς βεβαιώσεις και απόκρυψη αυθαιρεσιών.

Έγραφε χαρακτηριστικά: «Αν περάσεις από την Υπηρεσία χωρίς φακελάκι, είσαι απλά ένας φάκελος που δεν θα δει ποτέ φως. Υπάρχει τιμοκατάλογος. 2.000 ευρώ για απλή έγκριση. 5.000 αν θες και βεβαίωση αυτοψίας. 10.000 αν πρόκειται για εκτός σχεδίου».

Ο συντάκτης της καταγγελίας απεκάλυπτε αριθμούς τηλεφώνων, ημερομηνίες, τοποθεσίες συναντήσεων και συγκεκριμένα ονόματα. Αυτή η πληρότητα στοιχείων ήταν το κλειδί για την ενεργοποίηση της εισαγγελικής παρέμβασης.

Ολόκληρη η επιστολή, όπως την έφερε στη δημοσιότητα η dimokratiki.gr:

«Ρόδος Μάιος 2024

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΡΟΔΟΥ

Με αφορμή την υπόθεση της Χαλκίδας που έσκασε τώρα τον Μάιο 2024 διαβάστε τι γίνεται στην Πολεοδομία Ρόδου,

1) (…) Προϊστάμενος της Πολεοδομίας Ρόδου (τηλ …)

2) (…) Υπάλληλος Πολεοδομίας Ρόδου (…)

3) (…) Υπάλληλος Πολεοδομίας Ρόδου

4) (…) Υπάλληλος Πολεοδομίας Ρόδου (τηλ …) και

5) (…) ( τηλ …) Αρχιτέκτων Μηχανικός.

Οι ανωτέρω κάνουν τα παρακάτω:

Ο εξωτερικός συνεργάτης των Υπαλλήλων της Πολεοδομίας Αρχιτέκτων (…) σε συνεργασία με τους ανωτέρω υπαλλήλους εκδίδουν, έναντι αμοιβής άδειες από την πολεοδομία σε ξενοδόχους/μεγαλοεπιχειρηματίες στο νησί της Ρόδου, οι οποίοι δεν μπορούν να εκδώσουν άδειες είτε διότι δεν έχουν άλλο συντελεστή δόμησης (πχ προσθήκη δεύτερου ορόφου) είτε διότι απλά δεν γίνεται νόμιμα να εκδοθεί άδεια. Όποιος δεν μπορεί να βγάλει άδεια νόμιμα πάει στον κύριο (…)

Συγκεκριμένα,

– ενημερώνει ο (…) τους συνεργάτες του στην πολεοδομία πως θέλει ένας πελάτης του να βγάλει άδεια και δεν μπορεί.

– Ψάχνουν (οι υπάλληλοι της πολεοδομίας) σε παλαιότερα έτη ανενεργά πρωτόκολλα αδειών πχ έτους 2003 τα οποία είχαν εκδοθεί νόμιμα και αφορούν πχ την ανέγερση σπιτιού τρίτου άσχετου ατόμου, αλλά δεν έγινε χρήση. Στη συνέχεια είτε χρησιμοποιούν αυτόν τον αριθμό είτε περνάνε εμβόλιμα στο πρωτόκολλο έναν αριθμό πχ κάτω από τον αριθμό 701 βάζουν εμβόλιμα στο πρωτόκολλου τον αριθμό 701α.

-γράφουν στην πλαστή άδεια ότι τη μελέτη την έχει κάνει ένας πολιτικός μηχανικός που έχει όνομα (…) ο οποίος σήμερα είναι ηλικιωμένος συνταξιούχος και πάσχει από άνοια..!!!!

– γράφουν στην πλαστή άδεια ψεύτικους αριθμούς ΦΕΜ και αμοιβή μηχανικού και

– βάζουν πλαστή σφραγίδα της πολεοδομίας παλιότερου έτους ή έχουν κρατήσει παλιότερες σφραγίδες με ονόματα υπαλλήλων οι οποίοι έχουν πλέον συνταξιοδοτηθεί και δεν εργάζονται στην πολεοδομία αλλά εργαζόντουσαν το έτος πχ 2003, κατά το οποίο εντόπισαν ανενεργή άδεια στο πρωτόκολλο, (βλ συνημμένη φωτό).

Αν δείτε στη φωτό η σφραγίδα γράφει «Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου Διεύθυνση Πολεοδομίας» η οποία υπηρεσία σήμερα δεν υπάρχει.

Στην πολεοδομία ο φάκελος αυτής της πλαστής άδειας είναι κενός….

Οι ταρίφες για αυτές τις άδειες είναι 20.000 ΕΥΡΩ, 40.000 ΕΥΡΩ και 50.000 ΕΥΡΩ.

Η κυρία (…) δεν πέφτει κάτω από 40.000,00 ΕΥΡΩ.

Διάγουν όλοι υπερπολυτελή βίο:

Ο προϊστάμενος Πολεοδομίας (…) τρεις βδομάδες διακοπές για πρωτοχρονιά 2024 στην Ταϊλάνδη, στον τραπεζικό λογαριασμό του πεθερού του βρεθήκανε 800.000 ΕΥΡΩ

Η κυρία (…) δύο εβδομάδες το Πάσχα οικογενειακές διακοπές στην Αυστρία Βιέννη κλπ. Φοράει ρούχα μεγάλης αξίας και προκαλεί με τον ξαφνικό πλούτο της.

Ο (…) κυκλοφορεί στο νησί της Ρόδου με Audi Q3 Ηλεκτρικό ολοκαίνουργιο.

Ο δε εξωτερικός συνεργάτης και συνέταιρος των υπαλλήλων κύριος (…) κυκλοφορεί με PORSCHE cayenne, έκανε δώρο Mercedes κάμπριο στη νέα του σύντροφο και πήρε πρόσφατα νέο αμάξι μια υπερπολυτελή Jaguar.

Το σύνολο των αδειών που έχουν εκδοθεί κατ’αυτό τον τρόπο είναι περίπου 40 με 50 ίσως και παραπάνω.

Η απληστία τους έχει ξεπεράσει κάθε όριο.

Αν γίνει καταγγελία για τις εργασίες για τις οποίες εκδόθηκε η πλαστή άδεια ο (…) (προϊστάμενος) καθυστερεί με το αζημίωτο φυσικά να διατάξει αυτοψία ή ακόμα χειρότερα βάζουν οι υπάλληλοι της πολεοδομίας κάποιον δικό τους να κάνει καταγγελία προκειμένου να συνεχίσουν να εκβιάζουν και να ζητούν λεφτά για να καθυστερήσουν τις αυτοψίες.

Ελέγξτε αυτά που σας λέω και θα βγάλετε λαβράκι».

