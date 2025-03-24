Από 31 Μαρτίου έως 11 Απριλίου η φετινή άσκηση «Ηνίοχος» στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας

Η άσκηση «Ηνίοχος 2025» θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 31 Μαρτίου μέχρι την Παρασκευή 11 Απριλίου, στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας στις 7 Απριλίου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η Media & η DV Day της άσκησης.

H άσκηση χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση που αφορά στην προετοιμασία της άσκησης ξεκίνησε σήμερα 24 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 30 Μαρτίου. Η δεύτερη φάση που αφορά στην εκτέλεση της άσκησης θα υλοποιηθεί από 31 Μαρτίου έως και 11 Απριλίου. Τέλος, η τρίτη φάση που είναι η φάση αναδίπλωσης θα διαρκέσει από 11 έως 13 Απριλίου.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός της άσκησης, το Σχολείο Όπλων Τακτικής του Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ), επιβλέπει τις αποστολές, από τον σχεδιασμό του σεναρίου μέχρι την απενημέρωση και την εξαγωγή συμπερασμάτων, επιβεβαιώνοντας ότι καλύπτεται πλήρως το φάσμα των αποστολών που διεξάγονται από την Πολεμική Αεροπορία, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, οι αποστολές αφορούν σε:

* Επιθετικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος - Offensive Counter Air Operations (OCA)

* Αμυντικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος - Defensive Counter Air Operations (DCA)

* Στρατηγικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις - Strategic Air Operations

* Επιχειρήσεις Αεροπορικών Δυνάμεων επ' ωφελεία Χερσαίων και Θαλάσσιων Επιχειρήσεων - Air Power Contribution to Counter-Land Operations (APCLO) and Air Power Contribution to Maritime Operations (APCMO)

* Αποστολές Αναγνώρισης - Reconnaissance Missions (RECCE)

* Αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης - Combat Search And Rescue (CSAR)

* Αποστολές εναντίον Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων - Time Sensitive Targets (TST)

* Αποστολές Προστασίας Υψηλής Αξίας Ιπτάμενων Μέσων - High Value Airborne Asset (HVAA)

Στον άσκηση «Ηνίοχος 2025» θα εκτελεστεί επίσης ένας σημαντικός αριθμός αποστολών με τη χρήση των Τακτικών Εξομοιωτών αεροσκαφών F-16 της Μοίρας Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης (ΜΕΣΕ) του ΚΕΑΤ, επεκτείνοντας την άσκηση και στον ψηφιακό κόσμο.

Στον «Ηνίοχος 2025», η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει με όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών της, καθώς και ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη.

Επίσης, στην άσκηση συμμετέχουν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίες συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων σε όλο το εύρος του Ελλαδικού χώρου.

Επιπλέον, πρόκειται να συμμετάσχει ένας μεγάλος αριθμός αεροπορικών δυνάμεων από τις κάτωθι συμμαχικές και φίλιες χώρες:

* Γαλλία με Μ-2000

* ΗΠΑ με F-16, KC-46 και KC-135

* Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με M2000/9

* Ινδία με SU-30

* Ισπανία με F/A-18 Hornet

* Ισραήλ με G-550

* Ιταλία με Tornado

* Κατάρ με F-15

* Μαυροβούνιο με B-412

* Πολωνία με F-16

* Σλοβενία με PC-9

Επιπρόσθετα, η Κύπρος θα συμμετάσχει με προσωπικό υποστήριξης ενώ η Σλοβακία και το Μπαχρέιν θα αποστείλουν ομάδα παρατηρητών.

Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που διακρίνει το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας και η ικανότητά του να οργανώνει και να διεξάγει ρεαλιστικές ασκήσεις, σε μια μεγάλη περιοχή με ποικιλία γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, καθιστούν την άσκηση «Ηνίοχος» ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές ασκήσεις στην Ευρώπη και στην Μεσόγειο, ικανή να παρέχει στους συμμετέχοντες ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης καθώς και μια ξεχωριστή εμπειρία συμμετοχής, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Τονίζεται, δε, ότι, η συμμετοχή των αεροπορικών δυνάμεων των χωρών που λαμβάνουν μέρος στην άσκηση «Ηνίοχος 2025» είναι η μεγαλύτερη έως τώρα, από αρχής καθιέρωσης της άσκησης ως INVITEX.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

