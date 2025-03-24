Στο Καρπενήσι, την καρδιά της Ευρυτανίας, στήνει το υπαίθριο στούντιό του αύριο, Τρίτη 25 Μαρτίου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής μας υποδέχονται και παρουσιάζουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.

Σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, στο φαράγγι της Μαύρης Σπηλιάς, γνωρίζουμε τη φύση σκαρφαλώνοντας στο... ατσαλένιο μονοπάτι, μια νέα διαδρομή εναλλακτικού τουρισμού που γοητεύει. Σειρά δραστηριοτήτων προσελκύει το ενδιαφέρον των φυσιολατρών στην ευρύτερη περιοχή της ορεινής Ευρυτανίας.

Η έλλειψη προσωπικού ταλανίζει το Νοσοκομείο Καρπενησίου. Παρά τα κίνητρα που έχουν δοθεί για την πρόσληψη ιατρών, οι θέσεις δεν καλύπτονται. Λείπουν βασικές ειδικότητες καθώς και επικεφαλής κλινικών στον νομό. Οι μεγάλες αποστάσεις δεν κάνουν ελκυστικές τις θέσεις ούτε στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας. Πώς θα επιλυθεί αυτή η κατάσταση;

Συρρέουν οι πιστοί για το προσκύνημα στην Παναγία την Προυσιώτισσα, μερικά χιλιόμετρα έξω από το Καρπενήσι. Την εικόνα της Παναγίας, που βρίσκεται στη Μονή, συνοδεύουν καθηλωτικοί θρύλοι που ξεκινούν πριν από 2000 χρόνια, φθάνουν ως τις ημέρες του Αγώνα του 1821 και συνδέονται με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη.

Τον τρόπο να δει ο επισκέπτης ακόμα και τα πιο κρυμμένα μυστικά της φύσης, ανακαλύπτουμε στο ορεινό χωριό Βούτυρο της Ευρυτανίας: Ανάβαση στις «γουρούνες» και... σαφάρι σε μαγευτικές διαδρομές!

Δείτε το Trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.