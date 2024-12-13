Ρόδος: Μία νεκρή από έκρηξη φιάλης υγραερίου

Νέα τραγωδία με θύμα μια γυναίκα σημειώθηκε σήμερα στο νησί της Ρόδου, από έκρηξη φιάλης που σημειώθηκε μέσα σε σπίτι που βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί από το χωριό Καλυθιές προς την Ψίνθο.

Όπως έγινε γνωστό, στο σπίτι διέμεναν δύο γυναίκες που επιχείρησαν να αλλάξουν φιάλη υγραερίου (πιθανότητα σε σόμπα θέρμανσης) αλλά κάτι φαίνεται ότι πήγε στραβά, με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή και φωτιά στην αρχή και στη συνέχεια έκρηξη.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε θανάσιμα η μία γυναίκα η οποία διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο της Ρόδου από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Έρευνα για το περιστατικό αναμένεται να διενεργήσει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

