Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν σήμερα (13/12) το μεσημέρι από τον ανακριτή Λαμίας, τα έξι άτομα που συνελήφθησαν την Πέμπτη σε Μαλεσίνα και Θεολόγο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας,

Όλοι τους αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες όπως της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών (κοκαΐνης και κάνναβης), τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο. Οι πέντε εξ αυτών κατηγορούνται επίσης για παράβαση του νόμου περί όπλων και ο ένας επίσης και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πολύμηνη παρακολούθηση

Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν πολύμηνης έρευνας των αστυνομικών οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη έξι ατόμων και συγκεκριμένα τριών ανδρών, οι δύο Έλληνες ηλικίας 32 και 25 ετών και ο άλλος Αλβανός ηλικίας 28 ετών και τριών γυναικών ηλικίας 56, 25 και 43 ετών. Οι δύο πρώτες έχουν και συγγενική σχέση με τον 32χρονο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα έβδομο άτομο, Έλληνας ηλικίας 26 ετών, που κατηγορείται ότι ήταν μέλος της εγκληματικής ομάδας μέχρι τον περασμένο Ιούλιο και δε συνελήφθη.

Το «αυγό» και τα «χρώματα»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport οι συλληφθέντες λάμβαναν ιδιαίτερες προφυλάξεις και στις καθημερινές τους συνομιλίες όπου χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες ονομασίες για την ποσότητα των ναρκωτικών που θα διακινούσαν.

Έτσι ανάλογα με τη χρηματική αξία της συναλλαγής βαφτιζόντουσαν «κόκκινα», «μπλε», «πορτοκαλί» ή «πράσινα», αλλά και κωδικοποιημένα ως «αυγό» ή «ανταλλακτικό». Επιπλέον ο 32χρονος και ο 28χρονος είχαν στα σπίτια τους σκυλιά - φύλακες ράτσας «rottweiler» για να κρατούν μακριά «ανεπιθύμητους» επισκέπτες.

Από τις έρευνες των αστυνομικών στα σπίτια των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, κοκαΐνης, κάνναβης (κατεργασμένης και ακατέργαστης), δενδρύλλιο κάνναβης, καλλιεργούμενο με τη υδροπονική μέθοδο, χαπάκια ecstasy, Xanax, ζυγαριές ακριβείας, πολλά και διάφορα όπλα, πιστόλια, σουγιάδες και σπαθιά, φυσίγγια, χρηματικό ποσό, αλλά και πέντε αυτοκίνητα και δύο μηχανές, ως μέσα διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Οι γυναίκες - κατηγορούμενοι για τα παραπάνω, πήραν προθεσμία να απολογηθούν για την Κυριακή (15/12) το μεσημέρι, ενώ το επόμενο πρωί θα οδηγηθούν στον Ανακριτή και οι τρεις άνδρες.

Μέχρι τότε όλοι παραμένουν κρατούμενοι στο αστυνομικό μέγαρο.

Πηγή: skai.gr

