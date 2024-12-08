Λογαριασμός
Ισχυρή έκρηξη σε ΚΑΠΗ στο Βραχάτι

Για τα ακριβή αίτια της έκρηξης μέσα στα ΚΑΠΗ του Βραχατίου, διενεργείται προανάκριση 

Εκρηξη σε ΚΑΠΗ στο Βραχάτι

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο ΚΑΠΗ Βραχατίου, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου.

[[[

Στην προσπάθεια να φτιάξουν καφέ, το γκαζάκι “έσκασε” με αποτέλεσμα να γίνει έκρηξη και να υπάρξουν υλικές ζημιές και να σπάσει η τζαμαρία.

Μέσα στο κτήριο βρισκόταν κόσμος και από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσε όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για τα ακριβή αίτια της έκρηξης διενεργείται προανάκριση από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Κορίνθου.

korinthostv.gr

