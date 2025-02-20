Ένοχος κρίθηκε πριν από λίγη ώρα με απόφαση του Μικτού Ορκωτού δικαστηρίου Ρόδου ο 69χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για την ασέλγεια και βιασμό γυναικών - ασθενών του κατά τη διαδικασία της εξέτασής τους.

Το δικαστήριο, μετά από μία μακρά διαδικασία, έκρινε ένοχο τον γυναικολόγο για όλες τις περιπτώσεις του βιασμού (9 συνολικά) που κατηγορούνταν, αλλά και για τις λοιπές περιπτώσεις σε ασέλγεια, πλην μιας περίπτωσης για την οποία τον έκρινε ομόφωνα αθώο. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 73 ετών και 9 μηνών, με την ποινή να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στις φυλακές για να εκτίσει τα 20 χρόνια.

Επίσης, το δικαστήριο επέβαλε, με πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, παρεπόμενη ποινή με την οποία απαγορεύεται στον 69 χρονο γιατρό να ασκήσει το επάγγελμά του για δύο χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου (14/2022) που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2022 και οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο 69χρονος, αφορούν διατάξεις σχετικών άρθρων τόσο του παλαιού όσο και του νέου Ποινικού Κώδικα.

Ειδικότερα, ο 69χρονος γυναικολόγος δικάζεται για τα εξής τρία αδικήματα:

Βιασμός χωρίς συναίνεση κατά συρροή

Κατάχρηση σε ασέλγεια κατά συρροή

Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει συνολικά 21 περιπτώσεις για τις οποίες έχει καταγγελθεί από ασθενείς του ο γυναικολόγος, και οι οποίες έχουν συγχωνευθεί και συνεκδικάζονται. Τα δε χρονικά διαστήματα κατά τα οποία φέρεται ο 69χρονος να τέλεσε τα αδικήματα αυτά ποικίλουν και ειδικότερα είναι τα εξής: 10 Οκτωβρίου 2019, 23 Φεβρουαρίου 2020, τέλη Απριλίου του 2020, 13 Μαΐου 2020, 16 Μαΐου 2020, 1η Ιουνίου 2020, 3 Ιουνίου 2020, 1η Ιουλίου 2020, τέλη Αυγούστου του 2020, μέσα Ιουλίου 2020, 3 Μαΐου 2019, 22 Μαρτίου 2019, 28 Σεπτεμβρίου 2018, 9 Δεκεμβρίου 2015, 21 Ιανουαρίου 2016, 16 Μαρτίου 2016, 15 Σεπτεμβρίου 2016, 20 Φεβρουαρίου 2017, 31 Μαρτίου 2017, 13 Σεπτεμβρίου 2017, 22 Ιουλίου 2014 και τον Οκτώβριο του 2015.

Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία και τις μηνύσεις που έχουν υποβληθεί, τα καταγγελλόμενα περιστατικά έλαβαν χώρα στο νοσοκομείο της Ρόδου κατά τη διάρκεια εξέτασης των γυναικών από τον 69χρονο γιατρό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

