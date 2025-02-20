Κρήτη: Μία υγειονομική κρίση σε συνθήκες εργασιακής εξόντωσης

Ο τομέας της υγείας στην Κρήτη αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις.

Το νοσοκομείο του Ρεθύμνου να κινδυνεύει να κλείσει σύμφωνα με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, με αποτέλεσμα η Δυτική Κρήτη να διαθέτει μόνο ένα δημόσιο νοσοκομείο στα Χανιά.

Παράλληλα, η υποβάθμιση των ψυχιατρικών υπηρεσιών οδηγεί σε πολύμηνες αναμονές ανθρώπους και κυρίως παιδιά που την έχουν ανάγκη.

Για το σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου, μίλησε η Πρόεδρος ΕΣΥ Ρεθύμνου, Πελαγία Νεονάκη στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας πως το προσωπικό που υπηρετεί είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που χρειάζονται ώστε να μιλήσουμε για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς.

Εξήγησε πως δεν παρατηρούνται προσλήψεις γιατρών γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους τους καθώς το δημόσιο σύστημα Υγείας δεν αποτελεί ελκυστικό τομέα εργασίας ένεκα της των άσχημων συνθηκών εργασίας που έχει προκαλέσει η έλλειψη μέσων, χρηματοδότησης και εργατικών χεριών.

