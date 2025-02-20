Σε ισχύ τέθηκε σήμερα το αναβαθμισμένο σχέδιο «Αριάδνη» για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζόμενων σε πολλά μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική.

Σε πρώτη φάση, περίπου 220 αστυνομικοί θα αναλάβουν την εκ περιτροπής φύλαξη σταθμών και περιπολίες σε μέσα σταθερής τροχιάς και λεωφορεία, συνεπικουρούμενοι από ομάδες παρέμβασης και συνδέσμους στα κέντρα ελέγχου των μέσων μεταφοράς. Η φύλαξη θα αρχίζει από την έναρξη των δρομολογίων και θα συνεχίζεται έως αργά το βράδυ.

Στην ουσία πρόκειται για δραστική διεύρυνση της υφιστάμενης αστυνόμευσης, η οποία άρχισε το 2021 όμως κάλυπτε μόνο το Μετρό, ενώ πλέον επεκτείνεται στους συρμούς του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου, σε λεωφορειακές γραμμές και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο.

Η δύναμη της ασφάλειας συγκοινωνιών θα ενισχυθεί το επόμενο διάστημα και θα γίνονται καθημερινά προσαρμογές στη διάταξη των αστυνομικών, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και την αποτίμηση της κατάστασης. Αρχικά δίνεται περισσότερο βάρος στα λεωφορεία και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, ενώ στη συνέχεια θα δοθεί πρόσθετη έμφαση στο δίκτυο του Μετρό και του ΗΣΑΠ.

Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στο «Αριάδνη ΙΙ» έχουν οδηγίες να εστιάζουν περισσότερο σε σταθμούς και περιοχές όπου εντοπίζονται τα περισσότερα περιστατικά παραβατικότητας ή απόπειρες φθοράς οχημάτων.

Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι σταθμοί του Προαστιακού στο Ζεφύρι, στα Άνω Λιόσια και στον Ασπρόπυργο, αλλά και στάσεις λεωφορείων στις Αχαρνές, στο Ζεφύρι και στον Πειραιά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ασφάλειας των μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει εκπονήσει ειδικό σχέδιο για την επιτήρηση λεωφορειολωρίδων σε κεντρικούς και μεγάλους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Σε δεύτερο χρόνο θα εξεταστεί το ενδεχόμενο συγκρότησης ειδικού σώματος για την ασφάλεια των μεταφορών, όπως υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

