Σε ανάληψη της ευθύνης για το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων προς τέσσερις στόχους προχώρησε οργάνωση με το όνομα «ΚΟΜΜΑΝΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΞΥΜΗΤΗΡΗΣ». Με ένα μακροσκελές κείμενο σε αντιεξουσιαστική ιστοσελίδα η οργάνωση αναλαμβάνει την ευθύνη για τις εμπρηστικές επιθέσεις στο σπίτι του εκδότη και διευθυντή της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας Protagon.gr, Χρήστου Μεμή, στο σπίτι των δικαστικών Παναγιώτη Ευστρατίου (πρώην αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας) και Μαίρης Σαρπ (πρώην πρόεδρος του ΣΤΕ και νυν πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού), καθώς και στο σπίτι του -μέχρι πρότινος- προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστου Παπαδημητρίου.

Σημειώνεται πως αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από ένα γκαζάκι και κροτίδες, τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από την πολυκατοικία που διαμένει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου, στην οδό Τσιμισκή στον Λυκαβηττό. Στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα από μονωτική ταινία, γκαζάκι και κροτίδες. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας ενώ την προανάκριση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.

Σε δεύτερο περιστατικό, την ίδια μέρα γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοσχέδιος μηχανισμός εξερράγη στην είσοδο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όπου διαμένει η πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Και σε αυτή την περίπτωση βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι, μονωτική ταινία και κροτίδες ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

«Ακολουθώντας το κόκκινο μονοπάτι από αίμα πηγαίνουμε πίσω στις 31/10 του 2024. Ακολουθώντας τα ίχνη του αίματος ταξιδεύουμε στο χρόνο και στο χώρο. Οδός Αρκαδίας, μεσημέρι, ο ένοπλος επαναστάτης Κυριάκος Ξυμητήρης αφήνει τη τελευταία του ανάσα ζωής και ελευθερίας σε τούτο το σάπιο κόσμο και ταξιδεύει», αναφέρεται χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, στο κείμενό στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στην αντιεξουσιαστική ιστοσελίδα και τονίζεται πως:

«Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το εμπρηστικό μπαράζ τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Μαΐου στους εξής στόχους:

Σπίτι του εκδότη και διευθυντή της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας Protagon.gr Χρήστου Μεμή. Πρώην διευθ υντής στο Βήμα και στα Νέα και πρώην γενικός διευθυντής στα μέσα του ΔΟΛ, διευθύνει την ιστοσελίδα μετά τον σιχαμένο Σταύρο Θεοδωράκη. Ο Μεμής, κάποτε παραπαίδι του Ψυχάρη, έχει παραδώσει διαλέξεις για το ίδρυμα Μποδοσάκη με άλλους βρωμερούς δημοσιογράφους όπως ο αμερικανόφιλος Παπαχελάς. Σπίτι των δικαστικών Παναγιώτη Ευστρατίου(πρώην αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας) και της Μαίρης Σαρπ (πρώην πρόεδρος του ΣΤΕ και νυν πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού). Το 2021 ο τρισάθλιος παιδεραστής Ευστρατίου ρούφαγε κοκαΐνη μαζί με νεαρούς άνδρες που είχε 'ψωνίσει' στο σπίτι του στην Ηλιούπολη. Στο σκοτάδι και στην αφάνεια τέτοια περιστατικά αποτελούν τον κανόνα, λαμπρό παράδειγμα πως κάτω από τις δικαστικές τηβέννους και τα δικαστικά έδρανα συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Ένα μήνυμα παράλληλα και σε όλη τη σιχαμερή κάστα των δικαστικών που σα σύγχρονοι ιεροεξεταστές μοιράζουν χρόνια καταδίκης σε αγωνιστές, φτωχοδιάβολους, περιθωριακούς. Νούμερα χρόνων καταδίκης που μοιράζονται δίχως ίχνος ενσυναίσθησης λες και μιλάμε για ρέστα χρημάτων. Την ώρα μάλιστα που ο σύντροφος και μέλος του Επαναστατικού Αγώνα Νίκος Μαζιώτης εισπράττει όλη την εκδικητικότητα από πλευράς δικαστικών συμβουλίων για την υφ' όρον απόλυση, του ευχόμαστε καλή δύναμη στο δύσκολο δρόμο διεκδίκησης της αποφυλάκισης του. Σπίτι του -μέχρι πρότινος- προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστου Παπαδημητρίου. Τη στιγμή που όλος ο συστημικός μηχανισμός κάνει μια αγωνιώδη προσπάθεια για να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών, ο Παπαδημητρίου, επιστήθιος φίλος της Ντόρας Μπακογιάννη, συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτή. Στο τέλος το ίδιο το σύστημα τον πέταξε σα στυμμένη λεμονόκουπα, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα. Μπορεί ο Παπαδημητρίου να είχε ισχυρές προσβάσεις και γνωριμίες αλλά δε παύει να είναι ένας αναλώσιμος που αφενός προέβη σε επικοινωνιακά λάθη κατ'εντολήν των δεξιών αφεντικών του αφετέρου με τη σύγχυση και το αλαλούμ θόλωσε τα νερά στην υπόθεση των Τεμπών. Για το σύστημα ο Παπαδημητρίου και ο κάθε Παπαδημητρίου μπορεί να είναι αναλώσιμοι, για εμάς θα είναι στόχοι. Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ήταν μια πολύ έξυπνη και ύπουλη προσπάθεια να μπουν κάτω από το χαλάκι ευθύνες κυβερνητικών παραγόντων. Εξάλλου το συγκεκριμένο πόρισμα ήταν μια αρχική προσπάθεια από τη πλευρά των γαλάζιων στελεχών να 'μετριαστεί' η κοινωνική δυσαρέσκεια. Δεν είμαστε αφελείς να πιστεύουμε ότι ένας οργανισμός σαν τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ λειτούργησε αυτόνομα και ανεξάρτητα τη στιγμή που σα δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών εποπτεύεται από τον ίδιο υπουργό. Κάτι σαν το παραμύθι για την περίφημη ανεξάρτητη δικαιοσύνη τη στιγμή που τα ανώτατα μέλη της (Άρειος πάγος κτλ.) εκλέγονται από το υπουργικό συμβούλιο. Για ένα πράγμα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πάντως. Μέσα στο γενικότερο χάος και τη συζήτηση για το αν υπήρχε πράγματι παράνομο φορτίο ή όχι, χάνουμε το δάσος και κοιτάμε το δέντρο. Μέσα από τη παρέλαση στα κανάλια δεκάδων συμβούλων, εμπειρογνωμόνων και ειδικών με τη ταυτόχρονη υπερπληθώρα διάφορων πορισμάτων δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιο είναι το πυκνό και διεφθαρμένο δάσος. Το δάσος ενός συστήματος που δε δίνει δεκάρα για τις ζωές των ανθρώπων- εμπορευμάτων, το δάσος των Γεωργιάδηδων που μας κυβερνάν, το δάσος ενός δημοσίου λεηλατημένου και καταληστευμένου. Οι ζωές όλων των ανθρώπων δεν μετράνε το ίδιο. Οι ζωές των αδικοχαμένων παιδιών στα Τέμπη, η ζωή του συντρόφου Κυριάκου, των δολοφονημένων μικροπαραβατικών από τα πιστόλια της αστυνομίας είναι αριθμοί στις εξισώσεις των εξουσιαστών. Οι ζωές συνανθρώπων μας που πεθαίνουν στα ράντζα των νοσοκομείων μετράνε σίγουρα λιγότερο από τους έχοντες το πλούτο. Μπορεί για τον Παπαδημητρίου λοιπόν να μην υπήρξε κεντρική εντολή για το μπάζωμα όπως χαρακτηριστικά έχει δηλώσει, για εμάς όμως η επίθεση μας στο σπίτι του είναι μια ελάχιστη υπενθύμιση πως η μνήμη των 57 νεκρών δεν μπορεί να μπαζωθεί με κανένα τρόπο.»

