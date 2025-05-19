Την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025 πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών η 3η μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη στη χώρα μας, μετά την ολοκλήρωση του σχετικού πρωτοκόλλου.

Αποτελεί την πρώτη φορά στα ελληνικά ιατρικά χρονικά, που χρησιμοποιείται ρομποτικό σύστημα στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων σε δημόσιο νοσοκομείο. Δότρια ήταν μία 56χρονη μητέρα από την Πάτρα, της οποίας ο δεξιός λοβός του ήπατος χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να μεταμοσχευθεί με αυτόν ο γιος της Χ.-Π. Μ., 18 ετών, ο οποίος έπασχε από κίρρωση ήπατος σε έδαφος οικογενούς χολοστατικής ηπατοπάθειας.

Η μερική ηπατεκτομή στη δότρια του ηπατικού μοσχεύματος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος DaVinci.

Με την εφαρμογή της πιο σύγχρονης εφαρμοζόμενης μεθόδου ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στην επέμβαση του δότη δίνεται ένα επιπλέον κίνητρο για την περαιτέρω διάδοση και εφαρμογή της μεταμόσχευσης ήπατος από ζώντα δότη στη χώρα μας.

Παράλληλα, αναφορικά με τη συγκεκριμένη εξειδικευμένη επέμβαση, η χρησιμοποίηση του ρομποτικού συστήματος τοποθετεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας στην 1η γραμμή των διεθνώς εφαρμοζόμενων αντίστοιχων τεχνικών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται συστηματικά σε 2 μόνο μεταμοσχευτικά κέντρα της Ευρώπης, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία, και σε ελάχιστα επιπλέον μεταμοσχευτικά κέντρα διεθνώς.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τη χειρουργική ομάδα του καθηγητή Χειρουργικής Γιώργου Σωτηρόπουλου και την αναισθησιολογική ομάδα της διευθύντριας Αναισθησιολογικού Αικατερίνης Λαμπαδαρίου.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε όλους όσοι μετείχαν στην οργάνωση και πραγματοποίηση αυτής της επέμβασης, χειρουργούς, αναισθησιολόγους, ηπατολόγους, εντατικολόγους, ακτινολόγους, καρδιολόγους, πνευμονολόγους, ιατρούς αιμοδοσίας, παθολογοανατόμους, τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, το νοσηλευτικό προσωπικό των χειρουργείων, του αναισθησιολογικού τμήματος, της ΜΕΘ, των νοσηλευτικών πτερύγων, τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η 1η Υγειονομική Περιφέρεια.

Εύχεται η επιτυχής πραγματοποίηση της ρομποτικής επέμβασης στη δότρια ηπατικού μοσχεύματος «να συντελέσει στην προαγωγή της μεταμόσχευσης ήπατος από ζώντα δότη στη χώρα μας, διευκολύνοντας υποψήφιους δότες στην απόφασή τους στην κατεύθυνση της συγγενικής μεταμόσχευσης ήπατος».

