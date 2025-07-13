Το άψυχο σώμα ενός νεαρού άνδρα, 25 ετών, εντοπίστηκε το μεσημέρι εντός της οικίας όπου διέμενε, στο χωριό Μύρθιος στο Ρέθυμνο. Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές από τους οικείους του και οι διασώστες του ΕΚΑΒ τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Ο 25χρονος είχε τραύμα από μαχαίρι και η αστυνομία εξετάζει την υπόθεση και τις συνθήκες θανάτου. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο νεαρός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Πηγή: skai.gr

