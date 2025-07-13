Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την προσαγωγή του ηγετικού στελέχους του Ρουβίκωνα, Γιώργου Καλαϊτζίδη, μετά τις φωτογραφίες και τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, όπου ομάδα ατόμων με μαύρες μπλούζες με τη σημαία της Παλαιστίνης περπατάει στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως σημειώνει η ΕΛΑΣ, από την Εισαγγελία παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με αντικείμενο τη διερεύνηση του ποινικού αδικήματος της απειλής διάπραξης εγκλημάτων.

«Στο πλαίσιο αυτό, πρωινές ώρες σήμερα, 13 Ιουλίου 2025, εντοπίστηκε και προσήχθη στην έδρα της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής ηγετικό στέλεχος συλλογικότητας, προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις, ενώ παράλληλα διερευνάται και η τυχόν τέλεση αδικημάτων και από τους λοιπούς συμμετέχοντες», επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με την ΕΛΑΣ να προσθέτει πως «όλοι οι πολίτες στη χώρα μας, ανεξαρτήτως εθνικής ή θρησκευτικής ταυτότητας, έχουν το δικαίωμα να ζουν και να κυκλοφορούν με ασφάλεια».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αναφορικά με αναρτήσεις, καθώς και φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούν συγκέντρωση ομάδας ατόμων με ενιαία ενδυμασία, η οποία έλαβε χώρα την 11η Ιουλίου 2025 σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, ανακοινώνεται ότι το σχετικό προανακριτικό υλικό υποβλήθηκε, πρωινές ώρες σήμερα (13-07-2025), στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

Από την Εισαγγελία παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με αντικείμενο τη διερεύνηση του ποινικού αδικήματος της απειλής διάπραξης εγκλημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, πρωινές ώρες σήμερα, 13 Ιουλίου 2025, εντοπίστηκε και προσήχθη στην έδρα της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής ηγετικό στέλεχος συλλογικότητας, προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις, ενώ παράλληλα διερευνάται και η τυχόν τέλεση αδικημάτων και από τους λοιπούς συμμετέχοντες.

Η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται από το Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Η Ελληνική Αστυνομία παρακολουθεί με συνέπεια και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να διαταράξει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή παράνομων ενεργειών.

Υπενθυμίζεται ότι, όλοι οι πολίτες στη χώρα μας, ανεξαρτήτως εθνικής ή θρησκευτικής ταυτότητας, έχουν το δικαίωμα να ζουν και να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της δημόσιας ασφάλειας.

Οργισμένη αντίδραση Καλαϊτζίδη - «Δεν ξέρω μέχρι πότε θα συγκρατώ ανθρώπους και καταστάσεις»

Μια ανάρτηση στο Facebook ήταν η πρώτη αντίδραση που είχε ο Γιώργος Καλαιτζίδης, όπου κατηγορεί το ελληνικό κράτος πως «θέλει το κέντρο της Αθήνας να κατακλύζεται μόνο από σιωνιστές δολοφόνους που θα φτύνουν και θα βρίζουν όσους υπερασπίζονται την μαρτυρική Παλαιστίνη, θα ξεκουράζονται από τις δολοφονίες παιδιών που έχουν διαπράξει και φυσικά θα αγοράζουν τα πάντα ως έποικοι-επενδυτές».

«Η κίνηση μας την Παρασκευή ενόχλησε τις αρχές και δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση αν έχει βάλει το χεράκι της και η γνωστή πρεσβεία. Φυσικά η προσαγωγή μου στην ΓΑΔΑ για χιλιοστή φορά, όπως και η χιλιοστή δίκη που μπορεί να δρομολογηθεί εναντίον μου δεν θα σταματήσει τις δράσεις μας που ως αντικειμενικό σκοπό έχουν να σταματήσουν να φέρονται τα σιωνιστικά σκουπίδια σαν να είναι σε κατεχόμενα».

Παράλληλα, στο τέλος της ανάρτησης είπε «να προσέχετε όμως τα πράγματα όπως βλέπετε σοβαρεύουν και πατάτε ήδη σε ένα "πολύ λεπτό στρώμα πάγου". Δεν ξέρω μέχρι πότε θα συγκρατώ ανθρώπους και καταστάσεις».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

2 άτομα της κρατικής ασφαλείας με πήραν σήμερα έξω από το σπίτι και με οδήγησαν στην ΓΑΔΑ.

Εκεί μου παρέδωσαν την κλήση που βλέπετε για να πάω πάλι στην ΓΑΔΑ να καταθέσω στις 21 του μήνα για την κατηγορία της "απειλής διάπραξης εγκλημάτων" και αφορά την ανάρτηση που έκανα αρχές Ιούνη για τις παλαιστινιακές βόλτες στο κέντρο της Αθήνας.

Η σημερινή προσαγωγή έξω από το σπίτι μου έγινε λίγο μετά την μαζική παρέμβαση μας στο κέντρο της Αθήνας με μπλούζες της Παλαιστίνης και προφανώς αυτή ήταν η αιτία της προσαγωγής μου, όπως και της κατηγορίας που μου αποδίδεται.

Διαφορετικά θα γίνονταν πολύ νωρίτερα αφού η ανάρτηση που αναφέρεται στην κλήση έγινε πριν 40 μέρες.

Το ελληνικό κράτος θέλει το κέντρο της Αθήνας να κατακλύζεται μόνο από σιωνιστές δολοφόνους που θα φτύνουν και θα βρίζουν όσους υπερασπίζονται την μαρτυρική Παλαιστίνη, θα ξεκουράζονται από τις δολοφονίες παιδιών που έχουν διαπράξει και φυσικά θα αγοράζουν τα πάντα ως έποικοι-επενδυτές.

Η κίνηση μας την Παρασκευή ενόχλησε τις αρχές και δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση αν έχει βάλει το χεράκι της και η γνωστή πρεσβεία.

Φυσικά η προσαγωγή μου στην ΓΑΔΑ για χιλιοστή φορά, όπως και η χιλιοστή δίκη που μπορεί να δρομολογηθεί εναντίον μου δεν θα σταματήσει τις δράσεις μας που ως αντικειμενικό σκοπό έχουν να σταματήσουν να φέρονται τα σιωνιστικά σκουπίδια σαν να είναι σε κατεχόμενα.

Όσο για τα ντόπια ορφανά του Νετανιάχου που δηλώνουν και αναρχικοί είμαι σίγουρος πως θα χαρούν με την σημερινή κίνηση των αρχών.

Ούτως ή άλλως το ξέραμε πως όλα τα σιχάματα μια παρέα είστε.

Να προσέχετε όμως τα πράγματα όπως βλέπετε σοβαρεύουν και πατάτε ήδη σε ένα "πολύ λεπτό στρώμα πάγου".

Δεν ξέρω μέχρι πότε θα συγκρατώ ανθρώπους και καταστάσεις.

ΟΛΟΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Γεωργιάδης: «Ο Ρουβίκωνας έβγαλε τάγματα εφόδου στην Αθήνα εναντίον όποιου Εβραίου συναντούσαν»

Ανάρτηση για τα μέλη του Ρουβίκωνα έκανε το μεσημέρι της Κυριακής στον προσωπικό του λογαριασμό στο X και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Στην ανάρτηση του με φωτογραφία όπου φαίνεται ομάδα ατόμων με μαύρες μπλούζες με τη σημαία της Παλαιστίνης, να περπατάει στο κέντρο της Αθήνας, σημειώνει:

«Τάγματα Εφόδου του Ρουβίκωνα χθες στην Αθήνα, εναντίον όποιου Εβραίου συναντούσαν….τους πειράζει λένε η κατοχή, αλλά πότε έκαναν κάτι ανάλογο για την Κύπρο πχ; Ποτέ! Τους πειράζουν οι Εβραίοι και η Δύση και τίποτε άλλο, κανονικότατοι αντισημίτες και εχθροί του πιστότερου και πολυτιμότερου συμμάχου της Ελλάδος του Ισραήλ! Αλλά μήπως αγαπούν την Ελλάδα για να αγαπήσουν τους συμμάχους της; Εμείς είμαστε με το Ισραήλ και άμα τους αρέσουν!»

Τάγματα Εφόδου του Ρουβίκωνα χθες στην Αθήνα, εναντίον όποιου Εβραίου συναντούσαν….τους πειράζει λένε η κατοχή, αλλά πότε έκαναν κάτι ανάλογο για την Κύπρο πχ; Ποτέ! Τους πειράζουν οι Εβραίοι και η Δύση και τίποτε άλλο, κανονικότατοι αντισημίτες και εχθροί του πιστότερου και… pic.twitter.com/bCm8Y7g92q — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 13, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.