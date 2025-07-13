Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό 33χρονης παραθερίστριας από τη Σερβία, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται το τελευταίο 24ωρο, από την περιοχή του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής.

Την εξαφάνισή της δήλωσε σήμερα το πρωί στο Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας η 42χρονη φίλη της, με την οποία ταξίδεψε στην Ελλάδα για διακοπές.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο γυναίκες απολάμβαναν χθες, Σάββατο 12 Ιουλίου, το μπάνιο τους στην παραλία του Πευκοχωρίου, όταν περίπουστις 14:00 η 33χρονη ενημέρωσε την φίλη της πως θα πάει να αγοράσει κάτι από κατάστημα της περιοχής. Δεν επέστρεψε όμως στην παραλία και η 42χρονη άρχισε να την αναζητεί χωρίς αποτέλεσμα.

Από τη στιγμή που δηλώθηκε επισήμως η εξαφάνισή της ξεκίνησαν έρευνες από τις Αρχές, με τη συνδρομή εθελοντών του ΟΦΚΑΘ, αλλά μέχρι στιγμής είναι άκαρπες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

