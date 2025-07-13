Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάμπος, στο Αλιβέρι Ευβοίας, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Νωρίτερα, εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προληπτικά από τις περιοχές Ποντικού και Κάμπος, προς Κάραβο και Χαλκίδα αντίστοιχα.

Για καλύτερη εικόνα της κατάστασης έκανε λόγο ο δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου, Νίκος Μπαράκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, επισημαίνοντας όμως ότι στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Όπως ανέφερε, η φωτιά έφτασε κοντά σε αυλές σπιτιών, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την περιορίσουν εγκαίρως, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με ελαιόδεντρα και περιβόλια, ενώ ο κίνδυνος επέκτασης σε κατοικημένες περιοχές σήμανε συναγερμό στις Αρχές, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν σπίτια που ενδέχεται να απειληθούν. Στο μεταξύ, στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησε η Αστυνομία, καθώς οι Αρχές εντόπισαν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από αλωνιστική μηχανή σε χωράφι δίπλα από κτήμα με ελιές που έκαψε χόρτα και καλλιέργειες. Ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος που ήταν και ο χειριστής, αποδέχθηκε την πράξη του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στον 60χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.400€, ενώ κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα στον αρμόδιο ανακριτή.

Νωρίτερα μίλησε στον ΣΚΑΪ και ο αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας Γιώργος Κελαηδίτης, ο οποίος ανέφερε ότι «είμαστε καλύτερα από ό,τι πριν μία ώρα. Απειλήθηκαν κατοικίες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε μόνο κάποιες μικροζημιές». Ο κ. Κελαηδίτης ανέφερε ότι «παρατρίχα γλίτωσαν πολλά σπίτια».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι στον κάμπο του Αλιβερίου υπάρχει οικισμός με πολλές διάσπαρτες κατοικίες, μόνιμες και εξοχικές και πολλές αγροτολιβαδικές εκτάσεις.

«Η συγκεκριμένη φωτιά είχε την ιδιαιτερότητα ότι ήταν στο νότιο τμήμα του Αλιβερίου, κοντά σε καλλιέργειες και κατοικίες. Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχουν καμμένα σπίτια, παρα μόνο μικροζημιές στις αυλές", ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Ο κ. Τσίγκας τόνισε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξασφαλίζουν την περίμετρο και πολύ σύντομα η φωτιά θα δοθεί σε ύφεση.

Με νέο προειδοποιητικό μήνυμα που εστάλη το απόγευμα της Κυριακής, οι κάτοικοι της περιοχής Κάμπος στο Αλιβέρι κλήθηκαν να μετακινηθούν άμεσα προς Χαλκίδα, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Είχε προηγηθεί, λίγο πριν τις 17:00, μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Ποντικού, καλώντας τους να απομακρυνθούν προληπτικά προς τον Κάραβο.

Η Πυροσβεστική περιόρισε το μέτωπο σε ορισμένα σημεία, ιδιαίτερα στην περιοχή όπου ρέει ένα μικρό ποτάμι και φαίνεται να λειτουργεί ως φυσικό εμπόδιο στην επέκταση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 51 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 20ής ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, τρία ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, καθώς επίσης και μηχανήματα και βυτιοφόρα των ΟΤΑ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Νωρίτερα, με μήνυμα μέσω του 112, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

