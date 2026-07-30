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Ρέθυμνο: Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Προσερχόμενος στην εξόδιο ακολουθία του Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι Ρεθύμνου, δήλωσε: «Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό»

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Κηδείες πυροσβεστών

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον τραγικό χαμό των δύο πυροσβεστών, Μανώλη Στρατιδάκη και Παντελή Διαμαντάκη, που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στην εξόδιο ακολουθία του Μανώλη Στρατιδάκη, στο Γερακάρι Ρεθύμνου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε:

«Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη, που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους την ώρα του καθήκοντος.

Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος, που καθημερινά δίνει αγώνα μέσα στις φλόγες, για να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και το φυσικό πλούτο της χώρας. Άνθρωποι, που πάνε το πρωί στη δουλειά τους και δεν γνωρίζουν αν θα γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους.

Στεκόμαστε στο πλευρό τους με τον απόλυτο σεβασμό».
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης πυροσβέστες
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