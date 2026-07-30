Δραματική επιχείρηση διάσωσης στην Πρέβελη: Απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από τη φωτιά - Δείτε βίντεο

Σε επιχείρηση απεγκλωβισμού 51 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο προχώρησαν οι Αρχές, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ασωμάτου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ανέμους εντάσεως 8 μποφόρ, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

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Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, υπό τον γενικό συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) και του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή «Πρέβελη» Ρεθύμνου, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή «Ασώματος».

Ο συντονισμός των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η επιχείρηση διεξήχθη υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με βόρειους ανέμους έντασης 8 μποφόρ.

Πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός 51 ατόμων από Περιπολικό Σκάφος του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) με τη συνδρομή δύο (02) ιδιωτικών σκαφών. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με το Περιπολικό σκάφος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης καλά στην υγεία τους.

Στην περιοχή παραμένουν ένα (01) Ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ) και δύο (02) ιδιωτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης FRONTEX.



Πηγή: skai.gr

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