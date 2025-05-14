Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 16χρονη από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ

Στο Κέντρο Υγείας Περάματος, στο Ρέθυμνο, μεταφέρθηκε μία 16χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ όπου αγοράστηκε το αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης όταν μία παρέα ανηλίκων στο Πέραμα Μυλοποτάμου πήγαν σε ένα σούπερ μάρκετ και αγόρασαν αλκοόλ.

Στη συνέχεια πήγαν σε ένα πάρκο και άρχισαν να πίνουν με αποτέλεσμα μία 16χρονη να ζαλιστεί έντονα και να χρειαστεί η μεταφορά της στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Η 16χρονη είναι καλά στην υγεία της και δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που συνέλαβε τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο.



