Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 16χρονη από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ

Η 16χρονη είναι καλά στην υγεία της και δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο - Η αστυνομία που συνέλαβε τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο

Αλκοόλ

Στο Κέντρο Υγείας Περάματος, στο Ρέθυμνο, μεταφέρθηκε μία 16χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης όταν μία παρέα ανηλίκων στο Πέραμα Μυλοποτάμου πήγαν σε ένα σούπερ μάρκετ και αγόρασαν αλκοόλ.

Στη συνέχεια πήγαν σε ένα πάρκο και άρχισαν να πίνουν με αποτέλεσμα μία 16χρονη να ζαλιστεί έντονα και να χρειαστεί η μεταφορά της στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Η 16χρονη είναι καλά στην υγεία της και δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που συνέλαβε τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρέθυμνο νοσοκομείο ανήλικη αλκοόλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark