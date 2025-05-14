Μέσω του gov.gr έχουν πλέον οι πολίτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ψηφιακά τη διαδικασία για την αρχική χορήγηση διπλωμάτων οδήγησης ΙΧ οχήματος και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Πρόκειται για μια σημαντική υπηρεσία, που υλοποιήθηκε από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και των σχολών οδηγών, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας στις συγκεκριμένες διαδικασίες.

Η υπηρεσία έως τώρα λειτουργούσε πιλοτικά στην Περιφέρεια Κρήτης. Ενδεικτικά, μόνο το δίμηνο Μαρτίου–Απριλίου, μέσω της εφαρμογής εκδόθηκαν ήδη 478 άδειες, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργικότητα και την αξία της ψηφιακής διαδικασίας. Με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας θα ωφεληθούν και θα γλυτώσουν περιττή ταλαιπωρία χιλιάδες πολίτες και σχολές οδηγών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 2024 έγιναν σε όλες τις υπηρεσίες της χώρας πάνω από 160.000 αιτήσεις για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης

Οι πολίτες βρίσκουν την υπηρεσία είτε στο gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και στην υποενότητα «Μετακινήσεις», είτε απευθείας στο https://drivers-vehicles.services.gov.gr και εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet.

Η διαδικασία, που περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, την έκδοση και πληρωμή των σχετικών παραβόλων, καθώς και τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, ολοκληρώνεται σε στάδια.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες ψηφιακά μέσω της υπηρεσίας εκδίδουν δελτίο εκπαίδευσης υποψήφιου οδηγού, προγραμματίζουν τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις και αιτούνται την έκδοση νέας άδειας οδήγησης.

Σε κάθε στάδιο οι πολίτες ενημερώνονται με email και SMS.

Επισημαίνεται ότι οι πολίτες μπορούν εναλλακτικά προς διευκόλυνση τους να εξουσιοδοτούν ηλεκτρονικά τις σχολές οδηγών για να αναλάβουν τη διαδικασία έκδοσης της άδειας οδήγησης.

Τρεις νέες υπηρεσίες στο gov.gr

Επιπλέον, είναι διαθέσιμες από σήμερα ψηφιακά μέσω του gov.gr τρεις νέες υπηρεσίες, οι οποίες προστίθενται στις περισσότερες από 20 που έχουν ήδη αναπτυχθεί για τη διευκόλυνση ιδιοκτητών και οδηγών οχημάτων, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα των μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, στο gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και στην υποενότητα «Μετακινήσεις» ή απευθείας στο https://drivers-vehicles.services.gov.gr διατίθενται:

Η αλλαγή στοιχείων κατόχου επιβατικού ή δίκυκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης, μέσω της οποίας οι πολίτες συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία και επισυνάπτουν τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την αλλαγή στοιχείων.

Η αλλαγή χρώματος επιβατικού ή δίκυκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης, μέσω της οποίας οι πολίτες συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία, εκδίδουν και πληρώνουν το τέλος αδείας.

Η μεταβίβαση ενάριθμου οχήματος επιβατικού ή δικύκλου ιδιωτικής χρήσης λόγω κληρονομιάς, μέσω της οποίας οι πολίτες συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία και υποβάλουν τις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς όλων των κληρονόμων.

Για όλες τις διαδικασίες οι πολίτες ενημερώνονται με email για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε να μεταβούν στην Περιφέρεια επιλογής τους για την παραλαβή.

Οι νέες υπηρεσίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

