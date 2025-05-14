Την παύση από τα καθήκοντά της, της γυμνασιάρχη που φερόταν να χρησιμοποιούσε αντιπαιδαγωγικές συμπεριφορές στους μαθητές περιφερειακού σχολείου που διοικεί στην Αχαΐα, γνωμοδότησε χθες το Ανώτατο Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», το πενταμελές ΑΠΥΣΔΕ, το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νίκου Δελέγκου είχε καλέσει, χθες, σε ακρόαση τη γυμνασιάρχη και ακολούθως με ψήφους 3 υπέρ και 1 κατά, προχώρησε στη γνωμοδότηση της παύσης από τα καθήκοντά της.

Η γνωμοδότηση θα σταλεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα κληθεί να την εφαρμόσει.

Υπενθυμίζεται ότι η γυμνασιάρχης φερόταν να υποβάλει τους μαθητές σε πρωτοφανείς και μη παιδαγωγικές τιμωρίες. Να γράφουν 20 φορές τη φράση: «Τον κουτό και τον χωριάτη ξένη έννοια τον τρώει» και να γονατίζουν και να ζητούν συγγνώμη, όταν προβαίνουν σε κάποιο ατόπημα! Όλα τα παραπάνω είχαν καταγραφεί από τις αρμόδιες Αρχές της Εκπαίδευσης πριν από 1,5 χρόνο, αλλά δεν είχαν πράξει το δέον με αποτέλεσμα η γυμνασιάρχης να συνεχίζει τις ίδιες τακτικές, όπως συνέχιζαν να αναφέρουν γονείς, αλλά και τα ίδια τα στελέχη της Εκπαίδευσης είχαν διαπιστώσει.

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, για όλα αυτά είχε ενημερωθεί κι όμως δεν είχε αντιδράσει, μέχρι που η «Π» επανάφερε το θέμα στη δημοσιότητα.

Πηγή: skai.gr

