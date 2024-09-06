Κτηματικές διαφορές είναι ίσως το κίνητρο πίσω από την άγρια δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο 69χρονος κτηνοτρόφος στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου μέσα στο μαντρί του. Είχαν επιτεθεί νωρίτερα στον 26χρονο γιο του με βιτριόλι, σύμφωνα με τη Nea Kriti.

Το θύμα του πυροβολισμού, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση κυρίως λόγω σφαίρας στη σπονδυλική στήλη που δέχτηκε, την οποία είδαν στην αξονική οι γιατροί, κινδυνεύει να μην τα καταφέρει, ενώ η γλώσσα του είναι κομματιασμένη.

Οι δράστες όχι μόνον πυροβόλησαν τον άτυχο 69χρονο αλλά τον υπέβαλαν και σε βασανιστήρια, κόβοντας κομμάτι -κομμάτι τη γλώσσα του.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής, άγνωστοι εισέβαλαν στο ποιμνιοστάσιο του κτηνοτρόφου και τον πυροβόλησαν τουλάχιστον 6-7 φορές, με τον 69χρονο να πέφτει στο έδαφος σοβαρά τραυματισμένος. Ο ίδιος φέρεται να κάλεσε τον γιο του, ενόσω είχε ακόμα τις αισθήσεις του, ο οποίος τον βρήκε σε πολύ άσχημη κατάσταση γύρω στις 7 το πρωί, καλώντας το ΕΚΑΒ.

Οι δράστες έκοψαν και τη γλώσσα του κτηνοτρόφου με ψαλίδι για να μην μπορεί να φωνάξει.

Ο 69χρονος κτηνοτρόφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει πολύ αίμα. Οι σφαίρες που δέχτηκε τον έχουν πλήξει στα πόδια, στο χέρι, αλλά και στη σπονδυλική στήλη.

Ο γιος του είχε δεχτεί επίθεση από βιτριόλι

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nea Kriti, ο 69χρονος κτηνοτρόφος είναι πατέρας του νεαρού που είχε δεχτεί επίθεση με καυστικό υγρό τον περασμένο Ιούλιο στην περιοχή του Κουμπέ στο Ρέθυμνο.

Οι δύο υποθέσεις, η σημερινή επίθεση στον 69χρονο και η επίθεση με καυστικό υγρό στον 26χρονο, σύμφωνα με πληροφορίες σχετίζονται άμεσα.

Κίνητρο και των δύο δολοφονικών επιθέσεων φέρεται να είναι διαφορές για μία έκταση γης στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου.

Πηγή: skai.gr

