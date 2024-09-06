Boυλή: Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ΠΟΠ

Κατατέθηκε στη Βουλή, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το σχέδιο νόμου «Διαδικασίες ελέγχου, διοικητικά μέτρα και κυρώσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων».

Το σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύει τις ονομασίες των προϊόντων που προέρχονται από συγκεκριμένες περιοχές και έχουν ειδικές ιδιότητες ή χαίρουν φήμης που συνδέεται με την περιοχή παραγωγής και, όπως επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόμου «πρόσφατα, τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1143, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις για τον οίνο, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και σχετικά με τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα και τις προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα (L 1143).

Κατόπιν των ανωτέρω, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκονται ο καλύτερος έλεγχος της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων αυτών και η βελτίωση γενικά του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, μέσω και της προσαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας στον ως άνω Κανονισμό».

