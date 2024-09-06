Bloomberg: Παρά τον διπλάσιο αριθμό πυρκαγιών φέτος, η Ελλάδα τα πήγε καλύτερα

Τα drones και ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112» συνδράμουν την Ελλάδα στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, μειώνοντας τον αριθμό των θυμάτων παρόλο που ξεσπούν περισσότερες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως μεταδίδεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg.

Το πρακτορείο σημειώνει ότι οι δασικές πυρκαγιές πάντα έπλητταν την Ελλάδα, ωστόσο τώρα έχουν γίνει βασικό στοιχείο του καλοκαιριού σε όλη τη νότια Ευρώπη, καθώς η κλιματική αλλαγή δημιουργεί πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Και προσθέτει ότι η χώρα διανύει τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών των τελευταίων δύο δεκαετιών, αντιμετωπίζοντας περίπου 4.000 πυρκαγιές από την 1η Μαΐου. Παρότι αυτός είναι διπλάσιος αριθμός σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ χαμηλότερος, με μόνο ένα θύμα, σημειώνει το Bloomberg.

Και επισημαίνει ότι την ώρα που οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους για να αποτρέψουν τις πυρκαγιές, η Ελλάδα αποδεικνύει πώς μαθαίνει να ζει με αυτές. Ως παράδειγμα αναφέρει την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Βαρνάβα στις 11 Αυγούστου, σημειώνοντας ότι «χάρη στα drones, ένα ελικόπτερο έκανε ρίψεις νερού μέσα σε 5 λεπτά από την έναρξή της πυρκαγιάς. Το πρώτο πυροσβεστικό οχήματα ήταν εκεί μέσα σε 7 λεπτά, σύμφωνα με τις αρχές. Τελικά, αναπτύχθηκαν περισσότεροι από 700 πυροσβέστες, δεκάδες αεροπλάνα και ελικόπτερα και περίπου 200 οχήματα».

Το Bloomberg παραθέτει επίσης τις μαρτυρίες μιας παρέας νέων που γευμάτιζαν σε περιοχή βορειοανατολικά της Αθήνας όταν ξέσπασε πυρκαγιά και για τους οποίος ο αριθμός «112» αποδείχθηκε, όπως λένε, σωτήριος: «είναι πολύ καλύτερα να λάβεις μια ειδοποίηση, να χάσεις το γεύμα σου και να απομακρυνθείς, από το να διατρέχεις τον κίνδυνο να εγκλωβιστείς σε μια πυρκαγιά».

Το δημοσίευμα παρουσιάζει αναλυτικά και τα εκτεταμένα προληπτικά μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Ελλάδα αύξησε τον αριθμό των αεροπλάνων και ελικοπτέρων για την πυρόσβεση σε 89 από 61. Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112» λειτούργησε αμέσως μόλις ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε την εξουσία το 2019, σημειώνει το Bloomberg και συμπληρώνει ότι τον Αύγουστο η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα ύψους 4,3 ευρώ δισεκατομμυρίων ευρώ για την καταπολέμηση των επιπτώσεων tης κλιματικής αλλαγής, με ορισμένες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία των δασών και τη μείωση των κινδύνων πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αυτό έρχεται μετά από ένα πακέτο προμηθειών ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο και περιελάμβανε αμφίβια αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη για εναέρια παρακολούθηση και άλλα μέσα ανίχνευσης πυρκαγιών και συστήματα πυρόσβεσης.

Χαρακτηριστική, όπως λέει το πρακτορείο, είναι η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού από τις 14 Αυγούστου: «Δεν περιμένουμε η λύση να έρθει από το πουθενά», είχε πει τότε, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ σημαντική η δουλειά που πρέπει να γίνει στον τομέα της πρόληψης. Νομίζω ότι εμείς έχουμε θέσει κάποια σημαντικά πρώτα θεμέλια προς αυτή την κατεύθυνση».

Το Bloomberg αναφέρεται και σε άλλα μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές αρχές και αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα τους να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές: αυστηροποίηση των νόμων για τους εμπρησμούς, καθώς και αλλαγή του νόμου, υποχρεώνοντας πλέον τους ιδιώτες ιδιοκτήτες γης να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους από την εύφλεκτη ξηρή βλάστηση και να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στις αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.