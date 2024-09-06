Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου νοσηλεύεται ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος ο οποίος δέχτηκε πυροβολισμό έξω από την κτηνοτροφική του μονάδα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr ο κτηνοτρόφος δέχτηκε τον πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα ενώ στο νοσοκομείο οι γιατροί διαπίστωσαν πως το θύμα φέρει και κομμένη γλώσσα.

Ωστόσο, ερευνάται αν αυτό να συνέβη κατά την πτώση του κτηνοτρόφου όπου πιθανόν δάγκωσε τη γλώσσα του ή το προκάλεσε με αιχμηρό αντικείμενο ο δράστης.

Αστυνομικές πηγές που ερευνούν την υπόθεση αναφέρουν πως το πιθανότερο σενάριο είναι το κίνητρο του δράστη να είναι οι κτηματικές διαφορές ενώ στο παρελθόν επίθεση με καυστικό υγρό είχε δεχτεί και ο γιος του κτηνοτρόφου.

Οι δράστες μετά την πράξη τους εξαφανίστηκαν, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία φυσιογνωμικά.

Η ΕΛΑΣ συλλέγει στοιχεία για τη δολοφονική απόπειρα.

Πηγή: skai.gr

