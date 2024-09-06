Εγκρίθηκε - με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού - η πόντιση 37 κύριων τεχνητών υφάλων και επτά 7 μονάδων ενδιαιτημάτων καταδυτικών διαδρομών στο Καταδυτικό Πάρκο του Δήμου Αποκορώνου Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, στη θέση “Ομπρός Γιαλός” Δ.Ε. Βάμου.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ακολουθηθεί και από άλλες περιοχές που θέλουν να αναπτύξουν τον καταδυτικό τουρισμό στην περιοχή τους, αλλά και να εμπλουτίσουν την υποθαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, όπου αυτή έχει μειωθεί.

Με την απόφαση αυτή πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, η εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 41 του ν. 3153/2003 (Α΄153) και των διαλαμβανομένων στην αριθ. 3000.0/31173/2023 (Β’ 2968) ΚΥΑ, που εκδόθηκε μετά από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων, μέσω της οποίας εξειδικεύεται η διαδικασία πόντισης πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων και τεχνητών καταφυγίων ιχθύων, για τη βελτίωση της υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας.

Η απόφαση στοχεύει στην δημιουργία πυρήνα υποθαλάσσιας ζωής, στην εκπαίδευση αυτοδυτών, στην οργανωμένη καθοδηγούμενη κατάδυση και στην εν γένει βελτίωση της ελκυστικότητας του υποβρύχιου τοπίου για την ανάπτυξη του κλάδου των καταδύσεων αναψυχής και των περιηγήσεων επιφανείας.

