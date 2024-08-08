Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στην Πατρών-Πύργου: Νεκρή γυναίκα, παρασύρθηκε από ΙΧ στο ύψος της Κάτω Αχαΐας

Επιχείρησε να περάσει το δρόμο, με αποτέλεσμα να διαμελιστεί

ασθενοφόρο

Τροχαίο με θανατηφόρα παράσυρση σημειώθηκε νωρίς το πρωί,  στην Εθνική Πατρών - Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας.

Νεκρή είναι μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ όταν επιχείρησε να περάσει το δρόμο, με αποτέλεσμα να διαμελιστεί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5.40 τα ξημερώματα. 

Τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος διερευνά Τροχαία.

Πηγή: tempo24.news

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Αχαΐα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark