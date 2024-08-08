Τροχαίο με θανατηφόρα παράσυρση σημειώθηκε νωρίς το πρωί, στην Εθνική Πατρών - Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας.

Νεκρή είναι μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ όταν επιχείρησε να περάσει το δρόμο, με αποτέλεσμα να διαμελιστεί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5.40 τα ξημερώματα.

Τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος διερευνά Τροχαία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.