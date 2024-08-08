Ο Γιάννης Σάσσαλος, 45 ετών, λάτρης της ταχύτητας και των βελτιωμένων οχημάτων, είναι ο νεκρός του σοκαριστικού τροχαίου που σημειώθηκε σήμερα τα ξημέρωμα στην εθνική οδό Πύργου-Πατρών, στο ύψος του Βουνάργου.

Λόγια ικανά για να περιγράψουν αυτό που αντίκρισαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και οι άνδρες της πυροσβεστικής που έφθασαν στο σημείο, δεν υπάρχουν, αφού ακόμα και οι εμπειρότεροι έκαναν λόγο για ένα απ’ τα πιο δύσκολα περιστατικά που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, ο 45χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, μάρκας BMW Z4, προσέκρουσε αρχικά σε δύο μεταλλικές κολόνες ηλεκτροφωτισμού ξηλώνοντας τες, και κατέληξε σε αυλάκι, με το αυτοκίνητο να γίνεται σμπαράλια.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο άτυχος άνδρας εκσφενδονίστηκε αρκετά μέτρα μακριά και διαμελίστηκε.

Αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου, οδηγός που περνούσε εκείνη τη στιγμή από το σημείο, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής που πετάχτηκαν στον ύπνο του από τον εκκωφαντικό θόρυβο, ειδοποιώντας τις Αρχές.

Όλοι όσοι γνώριζαν τον Γιάννη Σάσσαλο, γνώριζαν και την αγάπη που είχε για τα βελτιωμένα αυτοκίνητα και τις μηχανές.

Με καταγωγή από τη Ζαχάρω, δραστηριοποιούνταν τα τελευταία χρόνια στον Πύργο, πάνω στο κομμάτι της βελτίωσης των οχημάτων, ως προγραμματιστής.

Ο Γιάννης Σάσσαλος είχε εμπλακεί το τελευταίο διάστημα σε ακόμα δύο τροχαία.

Το πρώτο με μηχανή μεγάλου κυβισμού στην οδό Πατρών στον Πύργο, και το δεύτερο με μηχανάκι στον Ανθόπυργο.

