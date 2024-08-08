Προφυλακίστηκε ο 66χρονος καθηγητής για εμπρησμούς στη Βάρη 

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 66χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε τέσσερις φωτιές στο διήμερο 8 και 9 Ιουνίου στην περιοχή Χέρωμα Βάρης Αττικής. Ο 66χρονος είναι διδάκτορας πανεπιστημίου, ενώ φέρεται να δίδασκε ακόμη και σε σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, δεκαπέντε χρόνια πριν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκε την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση κατ´ εξακολούθηση, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος, τις επίμαχες ώρες των πυρκαγιών, βρισκόταν στο σπίτι του, καθώς είναι κάτοικος της περιοχής.

Για το βιντεοληπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας ο 66χρονος ισχυρίστηκε πως δεν είναι αυτός.

Υπενθυμίζεται ότι ο καθηγητής συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο πλαίσιο εντάλματος σύλληψης ως ύποπτος για τη φωτιά που ξέσπασε στη Βάρη στις 19/6.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο συλληφθείς δεν ομολόγησε για την προαναφερθείσα πυρκαγιά, αλλά παραδέχτηκε πως με αναπτήρα έβαλε τέσσερις άλλες φωτιές στις 8 και 9 /6 σε ξερά χόρτα στην περιοχή Χέρωμα Βάρης. Οι τέσσερις φωτιές αυτές περιορίστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ταυτοποίησή του έγινε από μαρτυρίες και με τη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού.

Πηγή: skai.gr

