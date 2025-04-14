ReStart από τη Mastercard: Όταν η γαστρονομία γίνεται πεδίο πρωτοβουλίας με κοινωνικό αποτύπωμα

Ο κλάδος της εστίασης αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας. Ωστόσο, η εύρεση καλά καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού παραμένει μια σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, συνάνθρωποί μας από ευάλωτα κοινωνικά περιβάλλοντα αναζητούν μια ευκαιρία για να αναδείξουν δεξιότητες και να στηριχθούν στην επαγγελματική τους διαδρομή, λαμβάνοντας μια στοχευμένη κατάρτιση.

«Παντρεύοντας» αυτές τις δύο ανάγκες, η Mastercard αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να εκπαιδεύσει άτομα από ευάλωτες ομάδες με στόχο την ένταξή τους στον κλάδο της εστίασης. Μέσω του ολιστικού Προγράμματος ReStart, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ολοκληρωμένη κατάρτιση, επαγγελματική καθοδήγηση και ευκαιρίες απασχολησιμότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους στο μέγιστο βαθμό.

Η εκπαίδευση που παρέχεται από το Πρόγραμμα ReStart καλύπτει όλα τα πεδία λειτουργίας ενός εστιατορίου: από την κουζίνα και το σέρβις μέχρι τη διαχείριση της υποδοχής και την καθαριότητα δημιουργώντας ολοκληρωμένους επαγγελματίες έτοιμους να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία μιας επιχείρησης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι συμμετέχοντες, παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η ομαδικότητα, η διαχείριση χρόνου, η προσαρμοστικότητα και η επαγγελματική επικοινωνία, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχημένη επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το Πρόγραμμα δεν μένει μόνο σε αυτά. Η Mastercard αναλαμβάνει, επιπλέον, να υποστηρίξει τους ωφελούμενους στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας, βοηθώντας τους στη σύνταξη ενός σωστού βιογραφικού, προετοιμάζοντάς τους για συνεντεύξεις με πιθανούς εργοδότες και παρέχοντάς τους συμβουλές για να δικτυωθούν στην αγορά εργασίας.

Το Πρόγραμμα ReStart έχει ήδη αρχίσει να αφήνει το αποτύπωμά του. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 200 άτομα έχουν λάβει επαγγελματική εκπαίδευση και υπηρεσίες απασχολησιμότητας, με περισσότερα από 70 να έχουν ήδη ενταχθεί στην αγορά εργασίας.

Τα οφέλη του Προγράμματος αναμένεται να αγγίξουν ακόμη περισσότερες κοινωνικές ομάδες, καθώς η Mastercard σχεδιάζει την επέκταση της πρωτοβουλίας και σε άλλες κατηγορίες πολιτών, ενισχύοντας έτσι τον θετικό κοινωνικό της αντίκτυπο.

Το πρώτο εστιατόριο της Mastercard

Πέραν από το κοινωνικό του αποτύπωμα, το Πρόγραμμα ReStart φέρνει και το τερπνόν, αφού φιλοδοξεί να παρέχει μια ανεκτίμητη γαστρονομική εμπειρία στους κατόχους καρτών Mastercard παγκοσμίως.

Η καρδιά του Προγράμματος ReStart θα χτυπά στο πρώτο εστιατόριο που θα δημιουργήσει η Mastercard στην Ελλάδα, το οποίο αναμένεται να ανοίξει σύντομα στο κέντρο της Αθήνας.

Ο χώρος φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από ένα ακόμη εστιατόριο στην πόλη, αναδεικνύοντας το όραμα του προγράμματος.

Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Το Πρόγραμμα ReStart γεννήθηκε από την επιθυμία μας να συνδυάσουμε το ενδιαφέρον για τη γαστρονομία με έναν ουσιαστικό κοινωνικό σκοπό. Μέσα από αυτή μας την πρωτοβουλία, δεν επενδύουμε μόνο στην εκπαίδευση και την απασχολησιμότητα, αλλά δημιουργούμε ανεκτίμητες γαστρονομικές εμπειρίες που συνδέουν τη γεύση με την κοινωνική εξέλιξη και τις ουσιαστικές ευκαιρίες ένταξης συνανθρώπων μας. Το πρώτο εστιατόριο της Mastercard στην Ελλάδα δεν θα είναι απλώς ένας χώρος φιλοξενίας του προγράμματος, αλλά η απτή απόδειξη της δέσμευσής μας για έναν κόσμο όπου κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις ικανότητές του και να διαμορφώσει το μέλλον του.»

Στον πρώτο του χρόνο, το ReStart υλοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Odyssea, ο οποίος υποστηρίζει την πρωτοβουλία στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας

